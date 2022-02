Windows 11 Pro vous obligera bientôt à créer un compte Microsoft

by

La configuration d’un nouveau PC fonctionnant sous Windows 11 Pro sera bientôt plus compliquée, car vous devrez créer un compte Microsoft pour le faire si vous n’en avez pas déjà un.

Comme le rapporte Ars Technica, Microsoft teste actuellement un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, de modifications de l’interface utilisateur et d’applications remaniées dans la dernière version preview de Windows Insider pour les utilisateurs du canal Dev, suite à la première mise à jour majeure après la sortie de Windows 11.

Si ces nouvelles fonctionnalités et améliorations, telles qu’une mise à niveau majeure du gestionnaire de tâches et la possibilité de faire glisser des éléments dans la barre des tâches (comme c’était possible dans Windows 10), seront probablement les bienvenues, le fait de devoir se connecter à son compte Microsoft lors de la configuration pourrait être frustrant pour certains utilisateurs.

Vers la fin du journal des modifications de la build 22 557 Windows 11 Insider Preview, Microsoft indique que Windows 11 Pro nécessitera désormais une connectivité Internet et la connexion de l’utilisateur à son compte Microsoft lors de la configuration initiale des nouveaux ordinateurs et portables professionnels.

Auparavant, dans Windows 11, vous pouviez créer un compte utilisateur local pendant la configuration si votre PC n’était pas connecté à Internet. À l’avenir, Windows 11 Home et Pro exigeront des utilisateurs qu’ils soient connectés et qu’ils se connectent pour configurer leurs appareils.

L’ouverture d’une session est souvent nécessaire pour activer les boutiques d’applications, le stockage dans le cloud, le partage et la synchronisation entre appareils, ainsi que d’autres fonctionnalités, mais Windows 11 sera bientôt le seul système d’exploitation majeur nécessitant l’ouverture d’un compte pour accéder aux fonctionnalités les plus élémentaires. Par exemple, Apple permet toujours la création d’un compte local lors de l’installation de macOS et même les Chromebooks disposent d’un mode invité qui vous permet de naviguer sur Internet sans avoir de compte.

Il faudra s’y faire

Bien que ce changement ne soit pas trop gênant pour la plupart des utilisateurs, les développeurs qui configurent fréquemment de nouvelles installations Windows à des fins de test et ceux qui essaient de configurer un nouveau PC dans un endroit qui ne dispose pas d’une connexion Internet seront affectés.

Pour l’instant, on ne sait toujours pas quand Microsoft prévoit d’obliger les utilisateurs de Windows 11 à s’identifier lors de l’installation. Si vous voulez éviter d’utiliser votre compte Microsoft personnel pour utiliser Windows 11 ou Windows 11 Pro, vous devrez créer un compte factice à utiliser uniquement dans ce but. Vous pouvez également installer Linux ou acquérir un Mac.