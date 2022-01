LinkedIn serait en train de lancer une fonctionnalité d’événements audio de type Clubhouse avec une petite touche d’originalité. Dans ce cas, les utilisateurs pourront également utiliser la vidéo ! La fonctionnalité est actuellement encore en mode bêta.

D’après l’article de TechRadar, LinkedIn, qui compte plus de 800 millions de personnes répertoriant leurs profils professionnels pour construire leurs carrières, va maintenant aller plus loin pour les inciter à passer de plus en plus de temps sur la plateforme.

La société va déployer une nouvelle plateforme d’événements où les utilisateurs peuvent répertorier, accueillir et commercialiser des événements virtuels interactifs en direct. La fonctionnalité sera d’abord un produit uniquement audio, dont le lancement en version bêta est prévu ce mois-ci.

Après la version audio uniquement, les utilisateurs disposeront d’une version vidéo, dont le lancement est prévu au printemps, et qui vise à cibler les créateurs qui utilisent LinkedIn en tant qu’organisateurs et hôtes. Les événements virtuels ayant trouvé un fort écho au cours des dernières années de vie pandémique, le nouveau produit d’événements de LinkedIn sera une offre entièrement virtuelle et ouvrira le format à ceux qui organisent les événements.

Selon Jake Poses, chef de produit, la philosophie de LinkedIn est de donner le contrôle aux organisateurs et de faciliter l’organisation de tables rondes virtuelles, d’entretiens au coin du feu et autres. Pour aller plus loin, Poses a déclaré que certains pourraient même vouloir communiquer avec leur propre public pour s’ouvrir à la parole et donner aux professionnels l’interactivité et le soutien dont ils ont besoin.

Un service gratuit

Si le lancement de la fonctionnalité d’événements audio vous semble familier, c’est parce que cette fonctionnalité fait de LinkedIn un rival du Clubhouse. Avec cela, LinkedIn travaillait sur la fonctionnalité l’année dernière en expérimentant d’autres fonctionnalités qu’ils pourraient ajouter au service d’événements, y compris des options de billets payants, qui ont été testées en septembre 2021.

Pour l’instant, Poses a confirmé que LinkedIn lancerait ses événements interactifs en tant que service gratuit, sans prévoir de billetterie pour le moment. La nouvelle plateforme d’événements comprendra certains outils permettant d’exécuter du contenu interactif de bout en bout sans avoir besoin de logiciels tiers lorsque la fonctionnalité sera lancée.

Les hôtes seront également en mesure d’enregistrer et de gérer des événements directement depuis LinkedIn. Certains outils permettront aux participants en ligne et aux hôtes de se parler lorsqu’il s’agira de vivre des conversations afin de modérer les discussions.

Au cours des derniers mois, LinkedIn s’est également efforcé de cultiver une communauté de créateurs beaucoup plus large et plus active. À cette fin, la société a même lancé un fonds et un incubateur de 25 millions de dollars à l’automne dernier. Poses a indiqué que 1,5 million de créateurs utilisent déjà LinkedIn Live, le produit de diffusion de la société.