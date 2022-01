CES 2022 : le Roborock S7 MaxV Ultra est une serpillière robotisée qui a enfin du sens

Croyez-le ou non, les aspirateurs robots ne craignent plus rien. Ils sont puissants, intelligents et valent bien l’effort de vider un bac à poussière tous les deux jours. Mais on ne peut pas en dire autant des robots serpillières. Ils nécessitent une tonne d’entretien et, franchement, cet entretien ne vaut pas la peine de se contenter d’un travail de « nettoyage » médiocre. Mais Roborock a une solution, et elle est énorme.

Présenté au CES 2022, le Roborock S7 MaxV Ultra est un robot géant qui vit à l’intérieur d’une énorme et ridicule station de recharge. Et comme son nom l’indique, il apporte à la gamme S7 un grand nombre des caractéristiques MaxV du S6 MaxV. Il utilise cette station de charge monumentale pour automatiser les parties les plus ennuyeuses de l’utilisation d’une serpillière robotisée : remplir le réservoir d’eau du robot et nettoyer ses têtes de serpillière.

Roborock affirme que le S7 MaxV Ultra utilise la technologie avancée VibraRise pour éliminer efficacement la saleté de vos sols, et tout le reste. Je suppose que, comme les autres robots serpillières, il ne s’occupera que des déversements et des tâches de surface. Mais, cette action de nettoyage de base est parfaitement acceptable pour un produit qui se nettoie lui-même et qui remplit son propre réservoir, deux tâches qui rendent les autres robots serpillières ennuyeux à utiliser.

Bien sûr, le S7 MaxV Ultra n’est pas seulement une serpillière. C’est également un puissant robot aspirateur doté de technologies de cartographie des pièces et d’une valeur d’aspiration de 5100 pa (ce qui n’est pas suffisant pour un nettoyage en profondeur, mais est idéal pour le nettoyage quotidien). La station de charge peut contenir 7 semaines de poussière, et bizarrement, l’aspirateur peut identifier différents types de sols et adapter son action de nettoyage en conséquence.

En outre, Roborock présente ReactiveAI 2.0, une mise à jour importante de ReactiveAI qui a fait ses débuts sur le S6 MaxV il y a presque deux ans. Elle est désormais alimentée par une caméra RVB, une lumière structurée en 3D et une toute nouvelle unité de traitement neuronal. Tout cela permet au S7 MaxV Ultra de reconnaître les objets sur son chemin avec plus de précision, et il s’y adaptera également, pour les contourner plus facilement. Il est également capable de reconnaître et de cartographier les meubles. La carte en 3D est également une nouveauté de l’application Roborock. Elle vous permet de voir un plan plus précis de votre maison, avec vos meubles.

Un prix très élevé

Roborock affirme que le S7 MaxV Ultra sera disponible au deuxième trimestre. Le prix officiel commence à 859 dollars pour le Roborock S7 MaxV. Si vous optez pour le pack incluant la station d’accueil — le Roborock S7 MaxV Ultra – il vous en coûtera 1 399 dollars. Évidemment, cela en fait l’aspirateur robot le plus cher de la société à ce jour.