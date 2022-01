CES 2022 : Dell lance le XPS 13 Plus avec un CPU Intel de 12e génération et barre tactile capacitive

Dell est l’une des nombreuses marques de technologie qui ont montré leur présence au salon CES 2022. Dell est monté sur scène pour rafraîchir son ordinateur portable haut de gamme XPS 13 avec le lancement du XPS 13 Plus. L’ordinateur portable comporte un certain nombre d’attraits, notamment le dernier processeur Intel Core de 12e génération, un design épuré, un pavé tactile « non visible à l’œil nu », et plus encore.

Le XPS 13 Plus est doté d’un élégant design et d’un clavier plat avec de grandes touches. À première vue, on pourrait croire que le trackpad est absent, mais ce n’est pas le cas. Il est bel et bien présent, offre une expérience haptique et est composé de verre ; il est tout simplement invisible ! Un autre point fort de cet ordinateur portable est la barre tactile capacitive située dans la partie supérieure du clavier, qui permet aux utilisateurs de jongler facilement entre les touches multimédias et les touches de fonction.

L’ordinateur portable est équipé d’un écran InfinityEdge de 13,4 pouces prenant en charge une résolution d’écran allant jusqu’à 4K, un mode DisplayHDR 500, Dolby Vision et une gamme de couleurs DCI-P3 allant jusqu’à 100 %. Il existe quatre variantes d’écran : un écran tactile 4K UHD+, un écran tactile OLED 3,5 K, un écran tactile full HD+ et un écran non tactile full HD+. L’ordinateur portable est alimenté par les derniers processeurs Intel 12e génération 28W de la série P qui sont dotés de 14 cœurs et 20 threads. Il est associé à la carte graphique Intel Iris-X.

Le processeur du XPS 13 Plus est associé à 32 Go de RAM LPDDR5 et à 2 To de SSD PCIe. Côté ports, il prend en charge deux ports Thunderbolt 4, un adaptateur USB-C vers USB-A, etc.

En outre, l’ordinateur portable est équipé d’une webcam 720p pour une meilleure expérience d’appel vidéo, d’une batterie de 55 kWh avec Express Charge 2.0, de Windows 11 préinstallé, du Wi-Fi 6E, du Bluetooth version 5.2, etc. L’ordinateur portable est proposé en options de couleur Graphite et Platinum.

Le Dell XPS 13 Plus sera disponible dans le monde entier au printemps 202 à partir de 1 199 dollars (nous n’avons pas encore le prix en France).

L’écran Dell UltraSharp 32 4K est également annoncé

Dell a également présenté le moniteur de vidéoconférence 4K UltraSharp de 32 pouces. Ce moniteur est équipé d’une webcam UltraSharp, de microphones à double réseau à suppression d’écho et de haut-parleurs 14 W pour des sessions de vidéoconférence améliorées.

L’écran prend en charge la technologie IPS Black et la norme VESA DisplayHDR 400 pour améliorer les détails, la précision des couleurs et les contrastes. Il est également certifié pour Microsoft Teams et est doté de diverses fonctions de confidentialité et de productivité. Il prend également en charge de nombreux ports et options de connectivité. Le moniteur est proposé dans une finition argent platine et sera disponible dans le monde entier le 29 mars.

La société a également introduit la fonctionnalité Dell Migrate pour permettre aux utilisateurs de transférer facilement les données de n’importe quel PC basé sur Windows vers le nouveau périphérique XPS.