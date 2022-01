CES 2022 : Intel dévoile ses nouvelles puces Alder Lake de 12e génération pour affronter les Apple M1 et AMD Ryzen

Hier était une journée de présentation de nouveaux chipsets au CES 2022. Alors que AMD a dévoilé ses nouveaux processeurs Ryzen 6000, Intel a présenté ses propres innovations lors de son événement Altogether Wonderful CES 2022. Intel a présenté les nouveaux chipsets 12e génération Alder Lake KS-series pour ordinateurs de bureau, les CPU Intel Alder Lake H-series pour ordinateurs portables, Intel Evo 3e génération, et plus encore.

Intel a dévoilé les chipsets de 12e génération il n’y a pas si longtemps. Intel a suivi la tendance de la conception des nouveaux chipsets en divisant les cœurs du chipset en cœurs de performance et d’efficacité. À la suite de ce lancement, Intel a présenté un nouveau processeur de bureau Intel de 12e génération de la série KS, capable de monter jusqu’à 5,5 GHz en performance multi-cœur.

Ce processeur porte les performances à de nouveaux sommets : il est doté d’un énorme mode Turbo monocœur de 5,5 GHz dès sa sortie de la boîte. Et avec les optimisations pour les cœurs de performance, nous pouvons atteindre plus de 5 GHz sur les performances multi-cœurs.

Intel affirme que le nouveau Core i9-12900HK est « le processeur mobile le plus rapide de tous les temps ». L’entreprise affirme que ce chipset peut surpasser à la fois le Ryzen 5900HX d’AMD et le M1 Max d’Apple. La société a ensuite présenté un certain nombre de résultats de benchmark montrant que les nouvelles puces surpassent le M1 Max et les puces AMD.

Intel va également introduire les processeurs Alder Lake de la série H dans les ordinateurs portables avec le CES 2022. Ces ordinateurs portables comportent jusqu’à 14 cœurs et des performances allant jusqu’à 5 GHz. Intel affirme que la nouvelle « 12 Gen H-Series offre des performances jusqu’à 40 % supérieures à celles de notre précédente génération ». La société a présenté Hitman 3 fonctionnant côte à côte sur un processeur de la série H de 12e génération et sur un processeur AMD, le premier offrant un taux de rafraîchissement supérieur de 49 %. La vitesse d’horloge de 5,0 GHz n’est disponible que sur le processeur i9-12900H, les autres modèles i7 et i5 moins puissants tombant respectivement à 4,7 GHz et 4,5 GHz.

Des puces très attendues

Je suis ravi d’annoncer qu’à partir d’aujourd’hui, nous apportons notre nouvelle architecture hybride à deux ordinateurs portables performants avec le lancement de 8 nouveaux processeurs mobiles 12 Gen H-Series avec jusqu’à 14 cœurs et des vitesses d’horloge allant jusqu’à 5 GHz. Notre 12 Gen H-Series offre des performances jusqu’à 40 % supérieures à celles de la précédente génération. Le résultat est la meilleure plateforme de jeu mobile au monde, point final.

Tous les nouveaux chipsets de 12e génération annoncés aujourd’hui sont également dotés de Wi-Fi 6E, Thunderbolt 4, PCIe 4.0 et prennent en charge la mémoire DDR5. En outre, Intel a également annoncé que les chipsets basse consommation de la série U, destinés aux ordinateurs modernes et légers, et les chipsets de la série P, dotés d’un cœur P et d’un cœur E, sont en préparation. Intel ne révèle pas quand les ordinateurs portables équipés de ces nouveaux processeurs seront disponibles. L’entreprise se contente de dire qu’ils arriveront plus tard dans l’année.