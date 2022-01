Le lancement du Xiaomi 12 Ultra est prévu en février en Chine

Xiaomi a récemment dévoilé la série Xiaomi 12 en Chine, qui se compose du Xiaomi 12, du Xiaomi 12 Pro et du Xiaomi 12 X. On s’attend à ce que la série reçoive un nouveau membre sous la forme du très controversé Xiaomi 12 Ultra et cela pourrait arriver dès le mois prochain.

