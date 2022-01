Apple pourrait vous proposer un écran externe moins cher en 2022

Apple propose ses propres écrans externes depuis plusieurs années maintenant. Cependant, les offres les plus récentes, le Pro Display XDR, coûtent près de 5 500 euros à l’achat. Selon de nouveaux rapports, Apple travaillerait sur un deuxième écran externe pour rejoindre ses offres actuelles, un écran qui serait beaucoup moins cher que l’actuel Pro Display XDR.

Selon la dernière lettre d’information « Power On » de Mark Gurman, il semble probable qu’un nouvel écran externe sera lancé au cours de l’année 2022. Auparavant, nous avons vu Gurman et d’autres personnes faire état de l’existence de cet écran, ainsi que des rapports sur un deuxième Pro Display XDR en préparation. En fait, un rapport de 9ro5mac indique que le prochain Pro Display XDR sera doté d’un System On a Ship (SoC) conçu par Apple, et donne des informations sur le type de SoC qu’il devrait utiliser.

Malheureusement, aucune source ne s’est manifestée pour confirmer une quelconque fenêtre de sortie, donc tout ce que nous pouvons faire est d’attendre que les sources d’Apple fournissent plus d’informations dans les mois à venir. Bien que l’existence d’un nouveau Pro Display XDR soit probablement excitant, ce n’est pas la plus grande nouvelle. Ce qui est important, c’est qu’Apple travaille sur une option moins chère pour les utilisateurs qui veulent cette qualité, mais qui ne sont pas prêts à dépenser près de 5 500 euros pour cela.

Le prix des ordinateurs et des technologies en général a augmenté au cours des dernières années, en particulier lorsque l’on commence à s’intéresser aux écrans d’ordinateur à haute résolution et de haute qualité. Bien que le Pro Display XDR offre de nombreuses fonctionnalités à ceux qui aiment faire partie de l’écosystème Apple, son prix n’est tout simplement pas abordable pour beaucoup de gens.

Si Apple parvient à offrir la même qualité et les mêmes fonctionnalités que celles que les gens apprécient dans le Pro Display XDR — ou du moins certaines d’entre elles — alors elle pourrait créer un moniteur qui plairait à un public beaucoup plus large d’utilisateurs professionnels de Mac. En outre, nous pourrions nous retrouver avec un moniteur de qualité professionnelle plus abordable qui plairait également aux utilisateurs personnels. Bien sûr, il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur ce second écran externe.

Un nouveau Mac Pro

Si vous êtes un utilisateur professionnel, alors vous serez heureux d’apprendre qu’Apple travaillerait également sur de nouveaux Mac Pro. L’une des plus grandes améliorations serait l’ajout des processeurs internes d’Apple qui feraient leur apparition dans la gamme de Mac Pro. Dans sa lettre d’information, Gurman prédit également qu’Apple s’efforcera d’intégrer aux Mac Pro les puces M1 Pro et M1 Max qu’elle a dévoilées avec les MacBook Pro 2021. Bien sûr, les détails sont encore minces pour les nouveaux Mac Pro, ce qui est à prévoir si tôt dans l’année.

Mais si ces nouveaux Mac Pro se concrétisent, nous pourrions assister à une refonte en profondeur des offres d’Apple. Il est particulièrement excitant de penser à la façon dont ces ordinateurs de bureau mis à niveau pourraient s’associer à un Pro Display XDR mis à jour, ou même à l’écran moins cher sur lequel Apple travaille, selon Gurman.