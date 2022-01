Le CES 2022 se terminera un jour avant en raison du variant Omicron, le show est maintenu

Le CES 2022 terminera ses festivités un jour avant son jour de clôture initial, et ce à cause de la montée en puissance et des menaces du variant Omicron du la COVID-19. On sait que de nombreuses entreprises technologiques ont déjà annulé leur présentation en direct dans le cadre de l’événement, le rendant un peu plus court que prévu initialement.

La Consumer Technology Association (CTA) a annoncé qu’elle retirait un jour du calendrier initial de son événement supposé durer quatre jours à Las Vegas. La décision est venue des protocoles sanitaires existants donnés par le Nevada, d’autant plus que l’événement se déroulerait en personne, accueillant des foules de différents endroits.

Le CES 2022 a déjà été confronté à de nombreuses entreprises qui se sont retirées de l’événement en présentiel en raison des menaces du variant Omicron, et il est normal de protéger les intérêts de ses employés avant tout.

Désormais, le CES 2022 se déroulera du mercredi 5 janvier au vendredi 7 janvier, pour ceux qui sont encore disposés à présenter leur participation à l’événement en direct.

Les annulations du CES 2022 par les grandes entreprises technologiques

Comme mentionné ci-dessus, le CES 2022 a été confronté à de nombreuses annulations de la part de grandes entreprises technologiques ici et là, tout comme le CES 2021. Ce devait être le retour des présentations en présentiel des entreprises technologiques et de toutes leurs innovations, mais le variant Omicron de COVID-19 a tout gâché. La santé doit toujours être la priorité numéro une maintenant, d’autant plus que les gens sont sensibles au virus malgré leurs vaccins.

De nombreux noms de l’industrie technologique ont déjà annoncé qu’ils ne participeraient pas au CES 2022 en raison des inquiétudes suscitées par le variant Omicron de la COVID-19, qui s’est fait connaître vers la fin de l’année. Parmi eux, on trouve T-Mobile, Amazon, Intel, Microsoft.

Le salon se poursuivra, mais la Consumer Technology Association raccourcit l’événement, car le problème d’Omicron reste une menace sous-jacente pour tous ceux qui voudraient y participer. Les mesures prises pour rendre cela possible sont peut-être nombreuses.