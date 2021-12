Huawei MateBook X Pro 2022 : un écran 3:2 de 14,2 pouces et un processeur Intel Core i7-1195G7

Le Huawei MateBook X Pro 2022 est un ordinateur portable mince et léger de qualité supérieure doté d’un écran LTPS de 14,2 pouces, d’une résolution de 3 120 x 2 080 pixels, avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, un format d’image 3:2 et un ratio écran/corps de 92,5 % grâce à des bords fins sur tous les côtés.

C’est le genre d’écran qui permet à un ordinateur portable de se démarquer, en particulier un ordinateur compact qui pèse moins de 1,4 kg et ne mesure que 1,55 cm d’épaisseur. Mais, il est un peu réduit par le fait que l’ordinateur portable phare de Huawei pour 2022 sera livré avec un processeur qui ressemble davantage avec ce que l’on a en 2021.

L’ordinateur portable est propulsé par un processeur Intel Core i7-1195G7 qui, pour être honnête, est une puce plutôt agréable avec 4 cœurs, 8 threads, une prise en charge des fréquences boost jusqu’à 5 GHz et une carte graphique intégrée Intel Iris Xe. C’est probablement la meilleure puce de 15 watts qu’Intel a présentée en 2021.

C’est juste que l’ordinateur portable de Huawei a 2022 dans son nom, et qu’il est mis en vente moins de 2 semaines avant que Intel et AMD ne soient censés annoncer leurs processeurs mobiles de nouvelle génération. Les prochaines puces de 12e génération d’Intel devraient présenter un nouveau design hybride qui combine des cœurs de processeur à haute performance et à faible consommation d’énergie pour offrir de meilleures performances et une autonomie potentiellement plus longue. On sait moins de choses sur les puces de nouvelle génération d’AMD, mais l’entreprise a le vent en poupe ces dernières années.

Et cela pourrait rendre le prix de départ de 9 499 CNY (1 320 euros) pour le nouveau MateBook X Pro 2022 un peu plus difficile à avaler qu’il ne l’aurait été si Huawei avait présenté le même ordinateur portable il y a quelques mois.

De bonnes performances

En plus d’un écran de haute qualité et d’un processeur Intel de 11e génération, l’ordinateur portable dispose de 16 Go de mémoire LPDDR4, d’un SSD PCIe NVMe de 1 To, d’un total de 6 haut-parleurs (dont 4 woofers) et de 4 microphones, ainsi que d’une webcam 720p dans la lunette mince au-dessus de l’écran avec prise en charge de la reconnaissance faciale.

Le clavier rétroéclairé offre une course de touche de 1,5 mm et un capteur d’empreintes digitales est intégré au bouton d’alimentation. Et le Huawei MateBook X Pro 2022 dispose d’une batterie de 60 Wh et d’un chargeur USB-C de 65W qui, selon la société, peut fournir jusqu’à 2 heures d’autonomie à partir d’une charge de 15 minutes.

Les ports comprennent une prise casque de 3,5 mm et quatre ports USB Type-C, et l’ordinateur portable prend en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.1.