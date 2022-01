CES 2022 : Samsung annonce le Odyssey Neo G8, le premier écran de jeu 4K à 240Hz au monde

Samsung continue d’élargir sa gamme de mini-écrans LED, qui comprend désormais le nouveau Odyssey Neo G8, un écran de jeu de 32 pouces annoncé au Consumer Electronics Show (CES). Ce seul fait en fait un produit digne d’intérêt. Cependant, le Odyssey Neo G8 est également le premier moniteur au monde à offrir une résolution 4K et une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz.

Je reviendrais dans un instant sur les fonctionnalités dédié au gaming, mais parlons d’abord de la technologie mini LED. Comme son nom l’indique, les écrans mini LED utilisent des LED plus petites que celles que l’on trouve dans un écran LED traditionnel. Cela présente de multiples avantages. L’un d’eux est qu’un écran mini LED peut potentiellement atteindre un niveau de luminosité plus élevé en raison des sources de lumière supplémentaires. Mais ce qui est tout aussi important, sinon plus, c’est que cela permet un éclairage ciblé plus précis.

Le résultat pour les téléspectateurs est que, lorsque la gradation locale est bien faite, il devrait y avoir moins d’effet de halo. Ce phénomène, également appelé « blooming », se produit lorsque la lumière provenant de certaines parties d’une scène se répand dans des zones non souhaitées. Il est le plus visible lorsqu’il y a un objet lumineux sur un fond sombre.

Samsung n’a pas dit quel type de gradation locale est en jeu sur ce moniteur (à savoir, combien de zones il y a), mais nous savons que la société a fait un bon travail avec ses autres produits mini LED, y compris ses téléviseurs Neo QN950A et l’immensément large moniteur Odyssey Neo G9.

Le Odyssey Neo G8 est étiqueté comme un écran Quantum HDR 2000, ce qui signifie qu’il utilise la technologie Quantum Dot, prend en charge le contenu HDR et peut atteindre une luminosité de 2 000 nits (crête). Il présente également un rapport de contraste de 1 000 000 : 1.

Tout cela est formidable et a été conçu pour le jeu. L’écran incurvé (1000R) a une résolution de 3 840 x 2 160 pixels, un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de 1 ms. Il s’agit également d’un moniteur FreeSync Premium Pro et il est compatible G-Sync, ce qui lui permet d’adapter le taux de rafraîchissement à votre carte graphique Radeon ou GeForce.

Deux autres moniteurs lancés

Samsung a également dévoilé deux autres écrans, le Smart Monitor M8 et le Monitor S8 d’une résolution UHD. La société présente le Smart Monitor M8 comme un nouveau type d’écran doté d’un hub connecté permettant d’accéder à différents services OTT (over-the-top) tels que Netflix, Samsung TV Plus, etc. L’écran de 32 pouces sert également de hub pour contrôler les équipements compatibles avec SmartThings, comme les ampoules connectées, etc.

Bien qu’il soit lancé comme un nouveau type de moniteur, Samsung a publié des modèles analogues dans le passé, plus récemment le moniteur connecté M7 de 32 pouces. Cependant, le M8 mis à jour est présenté dans un design plus fin mesurant seulement 11,4 mm (1/3 plus fin que le modèle précédent). De plus, il est équipé d’une caméra détachable qui se colle magnétiquement sur le dessus de l’écran.

Quant au moniteur UHD S8, il s’adresse aux créateurs et aux designers qui s’immergent dans les graphiques pendant de longues périodes. Il est proposé en deux tailles, 27 et 32 pouces, toutes deux équipé de panneaux à haute résolution (bien que Samsung n’ait pas précisé la résolution).

L’accent est mis ici sur la précision des couleurs. Ces moniteurs offrent une couverture de 98 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 et sont également certifiés DisplayHDR 600. Parmi les autres caractéristiques, citons la prise en charge du réseau local filaire et la connectivité USB Type-C avec des capacités de charge et de transfert de données simultanées de 90 W.

Samsung a choisi de partager cette nouvelle juste avant l’assaut des annonces du CES 2022, mais nous devrons attendre la fin du salon pour en savoir plus sur l’Odyssey Neo G8, comme son prix et sa disponibilité. En attendant, découvrez l’autre moniteur que Samsung vient d’annoncer : le moniteur intelligent M8.