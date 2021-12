Le lancement du OnePlus 10 est imminent car il apparaît sur TENAA

La série OnePlus 10 fait parler d’elle depuis un certain temps déjà et la société a récemment confirmé qu’elle sera lancée le mois prochain. Alors que nous avons suffisamment de détails sur le OnePlus 10 Pro, le OnePlus 10 standard est resté en retrait jusqu’à présent. Cependant, le OnePlus 10 est maintenant apparu sur le site de la TENAA, le site de certification chinois, nous donnant un indice qu’il sera lancé bientôt.

Il a été révélé que le OnePlus 10, avec le numéro de modèle « OnePlus NE2210 », a passé la certification TENAA. Cela signifie que nous pouvons nous attendre à ce qu’il soit lancé aux côtés du OnePlus 10 Pro en janvier 2022. Cependant, il n’est toujours pas confirmé si le smartphone en question est ou non le OnePlus 10.

Le listing ne révèle pas grand-chose sur l’appareil, si ce n’est le fait qu’il prendra en charge la 5G. Plus de détails devraient surgir dans les jours à venir. Bien que nous n’ayons pas beaucoup de fuites sur le OnePlus 10, on s’attend à ce qu’il soit alimenté par le Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, tout comme la variante Pro. En outre, on peut s’attendre à ce qu’il partage certaines des caractéristiques avec son aîné.

En parlant de cela, le OnePlus 10 Pro a fait l’objet de plusieurs fuites dans le passé et nous avons une bonne idée de ce à quoi il pourrait ressembler. Le smartphone devrait apporter un nouveau design avec une grande bosse pour la caméra arrière et un écran poinçonné.

Il est également confirmé qu’il sera alimenté par le dernier et puissant processeur de Qualcomm comme indiqué précédemment.

Rendez-vous le 4 janvier

En ce qui concerne les caméras, il devrait en avoir trois à l’arrière (48 mégapixels, 50 mégapixels et 50 mégapixels) et une caméra frontale de 32 mégapixels, ce qui en fera le deuxième OnePlus à en avoir une après le OnePlus Nord. Une batterie d’une capacité de 5 000 mAh est attendue avec un support pour la charge rapide de 80 W, ce qui sera une première pour un smartphone OnePlus. D’autres détails incluent un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran, la recharge sans fil, la possibilité d’une résistance à l’eau IP68, le support 5G, et plus encore.

La série OnePlus 10 arrivera en janvier et les détails à ce sujet seront annoncés le 4 janvier.