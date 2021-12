Voici les appareils compatibles avec MIUI 13

by

Xiaomi vient de présenter sa surcouche MIUI 13 de nouvelle génération en mettant l’accent sur la fluidité du système, l’amélioration des fonctionnalités de confidentialité, et plus encore. MIUI 13 a été introduit aux côtés de MIUI 13 Pad, MIUI Watch, MIUI Home, et MIUI TV pour créer un écosystème Xiaomi complet. Si vous pensez aux appareils qui prendront en charge le nouveau MIUI 13, voici un aperçu des appareils MIUI 13 éligibles.

Il est révélé que Xiaomi introduira la version stable de MIUI 13 à la fin du mois de janvier 2022. Le premier lot comprend le Xiaomi 12, le Xiaomi 12 Pro et le Xiaomi 12X récemment lancés, qui sont tous livrés avec MIUI 13 basée sur Android 12 prêt à l’emploi. Le premier lot comprend également le Xiaomi 11 Ultra, le Xiaomi 11 Pro, et le Xiaomi 11.

Il n’y a pas de mot sur le deuxième et le troisième lot de smartphones qui recevront MIUI 13. Cependant, Xiaomi devrait bientôt publier les détails.

Quant aux utilisateurs mondiaux, ils sont plus susceptibles d’obtenir le premier lot de MIUI 13, à partir du premier trimestre 2022. Voici une liste des appareils possibles qui pourraient obtenir MIUI 13 dès le début :

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Pad 5

Redmi 10

Redmi 10 Prime

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite NE

Redmi Note 8 2021

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi Note 10

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Redmi Note 10 JE

Selon Xiaomi, MIUI 13 Pad sera publié pour la Mi Pad 5 Pro et la Mi Pad 5 en même temps que MIUI 13. La version stable de MIUI Watch a déjà atteint la Xiaomi Watch Color 2 et la Xiaomi Watch S1. MIUI Fold (bêta interne) sera publié pour le Mi MIX Fold à la fin du mois d’avril 2022, tandis que MIUI Home sera publié à la mi-janvier 2022 pour la Redmi Touch Screen Speaker Pro 8, Speaker 8 et la Xiaomi Touch Screen Speaker Pro 8.

Un réel écosystème

Quant à MIUI TV, le premier lot sera disponible pour le téléviseur Redmi Max (86 pouces) à la fin du mois de janvier 2022 et pour le téléviseur connecté Redmi Max (98 pouces) à la fin du mois de mars 2022. Le deuxième lot sera disponible pour la Mi TV ES 55/65/75 de 2022 et la Redmi X55/65/75 Smart TV à la fin du mois d’avril 2022. Il n’y a aucun mot sur la date à laquelle la nouvelle version de MIUI sera publiée pour les autres appareils lancés dans le monde entier.

En parlant des caractéristiques de MIUI 13, la nouvelle surcouche introduit une fluidité améliorée du système, la nouvelle police Mi Sans, de nouveaux widgets, l’assistant AI Xiao personnalisable, de nouveaux fonds d’écran, de meilleures fonctionnalités de confidentialité, l’amélioration du mode de concentration, etc.