Xiaomi dévoile MIUI 13, MIUI 13 Pad, MIUI Watch, et plus encore

Mettant fin à toutes les fuites, rumeurs et rapports, Xiaomi a finalement dévoilé sa plateforme logicielle de nouvelle génération pour ses appareils, MIUI 13, une surcouche basée sur Android 12, aux côtés des smartphones Xiaomi 12 en Chine. Avec MIUI 13, Xiaomi a également dévoilé MIUI 13 Pad, MIUI Watch, MIUI Home, et MIUI TV pour créer un écosystème fermé entre les appareils connectés. Ils apportent plusieurs nouvelles fonctionnalités et changements dans le domaine de la vie privée, la conception de l’interface utilisateur et d’autres fonctionnalités de personnalisation aux appareils Xiaomi éligibles.

À partir de MIUI 13, le dernier système d’exploitation mobile de Xiaomi basée sur Android 12 apporte des fonctionnalités de confidentialité de haut niveau dans trois principaux domaines : la protection de la reconnaissance faciale, le filigrane de confidentialité et la protection contre la fraude électronique.

Avec la protection de la reconnaissance faciale dans MIUI 13, l’application de vérification du visage capturera la totalité du haut du corps des utilisateurs. La société a également ajouté un nouveau mode de prise de vue de la vie privée, un système intelligent de reconnaissance des visages, et d’autres changements de ce type pour aider les utilisateurs à protéger leur vie privée avec MIUI 13.

En ce qui concerne la fonctionnalité de filigrane de confidentialité, MIUI 13 permettra aux utilisateurs d’ajouter un nouveau filigrane de confidentialité à leurs photos d’identité stockées sur leurs appareils numériques. Cela vise à limiter l’utilisation des images d’identification officielles des utilisateurs par des développeurs tiers d’applications.

MIUI 13 propose également un système anti-fraude au niveau du système, qui protège les utilisateurs contre les appels, les messages et les applications frauduleux. Le système est conçu pour fournir des avertissements E-fraude, une protection contre les applications frauduleuses, et une protection de transfert aux utilisateurs.

Une meilleure personnalisation

Dans le domaine de l’interface utilisateur, MIUI 13 apporte divers changements visuels et de système pour que les utilisateurs puissent personnaliser leurs appareils. Tout d’abord, Xiaomi a introduit la nouvelle police Mi Sans, qui est une police de style plat plus propice à l’affichage, pour le système avec MIUI 13. Ensuite, l’entreprise a ajouté de nouveaux fonds d’écran dynamiques, mettant en valeur la forme et les changements de la formation de cristaux vus à travers un microscope à polarisation en photographie 8K par un time-lapse.

Enfin, Xiaomi a ajouté des widgets de support de diverses applications pour aider les utilisateurs à jeter un coup d’œil sur les données et informations pertinentes directement depuis leur écran d’accueil. La société a également ajouté quelques widgets amusants et intéressants comme un widget « Super compte à rebours » et un widget « Que manger aujourd’hui ».

Une version spécifique aux tablettes

Maintenant, en venant à MIUI 13 Pad, Xiaomi a catégorisé sa plateforme numérique basée sur Android, un peu comme ce qu’a fait Apple avec l’introduction de la plateforme iPadOS. MIUI 13 Pad est conçue et optimisée pour les appareils à grand écran, comme les tablettes, afin de profiter pleinement de la surface de l’écran.

Il apporte diverses fonctionnalités et mises en page multitâches pour aider les utilisateurs à travailler sur différentes applications simultanément pour correspondre à leur flux de travail. MIUI 13 Pad apporte également la prise en charge de la populaire fonctionnalité de glisser-déposer et une barre des tâches universelle pour ouvrir ou changer d’application depuis n’importe quel écran et utiliser des raccourcis rapides.

Outre MIUI 13 et MIUI 13 Pad, Xiaomi a également annoncé la sortie de MIUI Watch, MIUI Home et MIUI TV lors de l’événement. Le géant chinois vise à créer un écosystème fermé avec les plateformes MIUI pour un flux transparent de données et de contenus entre les appareils connectés.

Par exemple, elle a présenté une nouvelle fonctionnalité Mi Magic Center pour MIUI 13 et MIUI 13 Pad qui permet aux utilisateurs de transférer de manière transparente du contenu multimédia entre les appareils en temps réel. Les utilisateurs peuvent simplement faire glisser une chanson, qui est en cours de lecture, vers différents appareils connectés, comme un téléviseur connecté ou une enceinte connectée, pour déplacer le média entre les appareils. Le Mi Magic Center permet également aux utilisateurs de personnaliser l’apparence des icônes des appareils connectés avec des autocollants et d’autres éléments.

Ce sont quelques-unes des informations clés sur la nouvelle famille MIUI de Xiaomi pour les smartphones, les tablettes, les téléviseurs connectés, les appareils de la maison connectée et les smartwatches. La société continuera à améliorer l’écosystème avec les commentaires des utilisateurs au cours des prochaines années afin de l’affiner davantage pour les utilisateurs.

Alors, que pensez-vous des nouvelles plateformes MIUI ?