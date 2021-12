Attendez-vous à davantage de Reels et de contenus liés à la vidéo sur Instagram en 2022

Cela a été une série de hauts et de bas pour Instagram en 2021. Le service est tombé en panne à quelques reprises et il s’est inquiété de perdre des utilisateurs adolescents. Mais, ce n’est pas tout. En effet, la société a également déployé de nouvelles plateformes de contenu comme les Reels en 2021. Et maintenant, il semble que Instagram ait déjà hâte de rendre 2022 meilleur pour lui-même.

Dans un tweet, le PDG d’Instagram, Adam Mosseri, a offert un aperçu de ce que Instagram prépare pour 2022. Mosseri précise que Instagram va « devoir repenser » ce que la plateforme va être « parce que le monde change rapidement et [qu’il doit] changer avec lui ». Mosseri indique que la plateforme Instagram n’est « plus une plateforme de partage de photos ».

En ce qui concerne la vidéo, le dirigeant indique que Instagram va « consolider tous nos produits vidéo autour de Reels et continuer à développer ce produit », tirant sans doute les leçons du succès massif de TikTok et espérant capitaliser sur cette tendance. En plus d’une promotion accrue, la plateforme créera également de nouvelles façons pour les créateurs de contenu de monétiser leur travail, en espérant attirer davantage de contenu de qualité sur le service.

En outre, Mosseri a déclaré qu’elle travaillera à l’introduction de davantage d’outils de monétisation qui aideront les créateurs à vivre d’Instagram. Mosseri souligne également que Instagram travaillera également à apporter davantage de transparence sur la plateforme en 2022.

—Adam Mosseri (@mosseri) December 28, 2021