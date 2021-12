Le OPPO Find X4 Pro fait l’objet d’une fuite, et il pourrait s’agir du Find X5 Pro

La série Find X de OPPO apporte toujours quelque chose d’unique. La dernière génération Find X3 Pro a apporté une caméra microscopique unique avec elle et nous attendons avec impatience de voir ce que la prochaine génération apporte.

OPPO a récemment publié son premier téléphone pliable, le OPPO Find N, et nous pouvons maintenant nous attendre à ce qu’il lance bientôt le successeur du flagship Find X3 Pro. Avant le lancement officiel, qui est attendu dans la première moitié de 2022, nous avons maintenant le design possible du futur smartphone de OPPO.

Selon les images partagées par Prepp, le successeur du Find X3 Pro devrait être livré avec le même écran poinçonné. Mais ce qui va changer, c’est le design du panneau arrière. Le smartphone devrait s’éloigner de la traditionnelle bosse de la caméra arrière et opter pour une bosse rectangulaire. On le voit loger deux grands et un petit bloc de caméra, ainsi que des flashs séparés. Cela semble être un pas en arrière, sachant que le Find X3 Pro est équipé de quatre caméras à l’arrière. En effet, il semble que la société va abandonner la lentille microscopique trouvée sur son prédécesseur.

En outre, il est révélé que le smartphone sera appelé soit le Find X4 Pro soit le Find X5 Pro, bien que les chances soient en faveur de ce dernier, étant donné que les Chinois considèrent le « 4 » comme un chiffre malchanceux.

Il n’y a aucun mot sur la fiche technique officielle du smartphone, mais nous avons récemment eu quelques rumeurs à son sujet. Il est suggéré que le prétendu Find X5 Pro pourrait obtenir un écran de 6,7 pouces, qui pourrait éventuellement être incurvé et être alimenté par le chipset phare MediaTek Dimensity 9000. Nous pouvons nous attendre à ce qu’il obtienne jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage.

3 caméras à l’arrière

Concernant le domaine de la photo, il pourrait loger une caméra principale de 50 mégapixels, une caméra ultra-large de 50 mégapixels, et un téléobjectif de 13 mégapixels. Il n’y a aucune information sur la configuration de la caméra frontale. En outre, l’appareil est susceptible de se vanter d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec une charge rapide, et il pourrait comporter un capteur d’empreintes digitales à ultrasons intégré à l’écran.

Comme ces détails ne sont pas concrets, il faut les prendre avec des pincettes. Je vous tiendrais informés dès que nous aurons plus de détails à ce sujet.