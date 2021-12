Pete Lau explique pourquoi les anciens smartphones OnePlus n’ont pas été mis à jour vers ColorOS 12

OnePlus et OPPO ont fusionné leurs équipes de R&D plus tôt cette année — et OnePlus est maintenant une sous-marque d’OPPO également. Depuis l’annonce, OnePlus a clairement indiqué qu’il abandonnait OxygenOS pour ColorOS sur ses smartphones. Les smartphones actuels, comme le OnePlus 9 et le OnePlus 8, ont été présentés comme devant recevoir des mises à jour ColorOS.

Même si OPPO a développé sa propre surcouche ColorOS 12 basée sur Android 12, les smartphones de OnePlus n’ont pas reçu la nouvelle mise à jour ColorOS 12. Le déploiement d’Android 12 de la société pour les marchés mondiaux a été loin d’être parfait, ce qui a conduit OnePlus à mettre en pause le déploiement initial.

Le cofondateur de OnePlus et nouveau CPO (Chief Product Officer) de OPPO, Pete Lau, a publié sur Weibo la raison pour laquelle les smartphones OnePlus n’ont pas reçu la mise à jour ColorOS. La décision de OnePlus de fusionner avec ColorOS est massivement impopulaire parmi les fans et les clients. Cependant, il est peu probable que l’entreprise change de cap, ce qui signifie un énorme changement dans la devise « Never Settle » de OnePlus.

Lau a expliqué que l’équipe de R&D a eu des difficultés à intégrer la base de code d’OxygenOS et de ColorOS. Le dirigeant a révélé que les équipes ont eu des problèmes pour unifier les deux systèmes d’exploitation et cela a entraîné plus de problèmes liés au système. Le dirigeant précise qu’ils veulent livrer une mise à jour dans laquelle les utilisateurs n’ont pas à s’inquiéter de leurs données et le développement d’un tel système prend du temps.

Lau confirme que la migration de HydrogenOS vers ColorOS n’entraînera pas de réinitialisation d’usine. Cela signifie essentiellement que les utilisateurs peuvent conserver leurs applications et leurs fichiers après la mise à jour.

ColorOS va devenir plus rapide et stable

Il semble que Lau fasse référence aux utilisateurs chinois des appareils OnePlus. Au cas où vous l’ignoriez, les smartphones OnePlus en Chine ont complètement basculé d’OxygenOS à ColorOS. La société travaillerait à offrir une transition transparente de HydrogenOS vers le nouveau logiciel. L’équipe HydrogenOS travaille maintenant avec l’équipe ColorOS de OnePlus pour que cela se produise.

Enfin, Lau a assuré que ColorOS deviendra rapide et stable dans un proche avenir. Il ajoute également que cette nouvelle expérience fera ses débuts avec le OnePlus 10 Pro (qui, selon les rumeurs, sera lancé le 4 janvier). Des rapports affirment que le OnePlus 10 Pro sera limité à la Chine lors de son lancement en janvier 2022. La spéculation découle du fait que la société n’a discuté du nouveau flagship que sur Weibo jusqu’à présent. Comme il ne reste plus beaucoup de temps avant l’annonce du nouveau flagship, nous nous attendons à avoir une meilleure idée au cours des prochains jours.