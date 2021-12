Le OnePlus 10 Pro serait lancé le 4 janvier

by

by

Pete Lau, PDG de OnePlus, a confirmé que la société lancera le OnePlus 10 Pro à un moment donné en janvier, mais nous n’avons pas obtenu une date exacte sur le moment où nous devrions l’attendre. Selon une nouvelle liste de produits, le OnePlus 10 Pro pourrait être lancé dès le 4 janvier 2022.

Comme le souligne GSMArena, quelqu’un a repéré que le OnePlus 10 Pro peut déjà être réservé sur JD.com, et il est dit qu’il sera en précommande à partir du 4 janvier, ce qui indique quand l’appareil pourrait être lancé officiellement en Chine à cette date. Malheureusement, nous ne savons pas quand l’appareil sera disponible globalement sur les autres marchés.

Par le passé, OnePlus annonce généralement de nouveaux flagships entre mars et mai, et nous pourrions être encore à quelques mois de le voir en Europe.

Ce que nous savons, c’est que le OnePlus 10 Pro est censé être lancé avec le dernier chipset Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, et la société pourrait s’être associée à nouveau avec Hasselblad pour un partenariat unique en matière de caméra. Le OnePlus 10 Pro aurait également un écran LTPO 2.0 de 6,7 pouces avec des bords incurvés, une résolution Quad HD+ et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, 8 ou 12 Go de mémoire vive (RAM), selon la capacité de stockage.

Le OnePlus 10 Pro aurait également une découpe dans le coin supérieur gauche pour la caméra frontale de 32 mégapixels, et il aurait un capteur principal de 48 mégapixels, un capteur ultra-large de 50 mégapixels et un capteur téléobjectif de 8 mégapixels avec un zoom optique 3x.

Un lancement anticipé

On s’attend à ce qu’il soit équipé d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh, et qu’il prenne en charge la recharge rapide filaire de 80 W et la recharge sans fil de 50 W.

Nous n’avons pas à attendre beaucoup plus longtemps pour en savoir plus sur le nouveau flagship OnPlus 10 Pro. Le fait d’avancer les choses à janvier est un grand pas en avant pour la société chinoise, le plaçant maintenant juste à côté de n’importe quel nouveau flagship de Samsung. Honnêtement, cela fait relativement longtemps que OnePlus n’a pas sorti de smartphone, puisque la société a choisi de ne pas sortir un appareil de la série T en 2021. En interne, il semble que la plupart de son énergie aille vers le logiciel et le travail qu’elle fait avec OPPO. Nous espérons également que beaucoup d’énergie a été consacrée au travail qu’elle fait avec Hasselblad, mais nous verrons bien.