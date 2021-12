WhatsApp travaille sur une nouvelle interface pour les appels vocaux

Le géant de la messagerie travaille également sur la modification du délai de suppression des messages. Enfin, et ce n’est certainement pas le moins important, une évolution majeure est en préparation. WhatsApp pourrait bientôt accorder aux administrateurs le pouvoir de supprimer tout message dans une discussion de groupe . Il s’agirait d’une fonctionnalité utile pour prévenir le harcèlement et les abus des utilisateurs.

La société a également commencé à développer une nouvelle fonctionnalité visuelle pour le chiffrement de bout en bout. Bien que tous les appels et les chats sur WhatsApp soient déjà chiffrés de bout en bout, la société a franchi une étape supplémentaire en ajoutant des indicateurs de chiffrement sur les mises à jour de statut, les chats et les appels. Ce changement est également en cours de développement.

Les photos suggèrent que la nouvelle version aurait un aspect plus compact, avec de meilleures nuances de couleurs . Il a été suggéré que la mise à jour aurait une meilleure apparence lors des appels de groupe. Elle est actuellement disponible sur la version bêta de WhatsApp pour iOS et devrait arriver bientôt sur la version bêta d’Android.