Le prix du Samsung Galaxy S21 FE a été dévoilé avant l’annonce officielle

Nous ne sommes plus qu’à quelques jours du moment où Samsung devrait dévoiler le nouveau Galaxy S21 FE, et de plus en plus d’informations sont mises en ligne presque toutes les heures. En d’autres termes, le Galaxy S21 FE est à peine une surprise à l’heure actuelle, car non seulement les fuites, mais aussi Samsung elle-même et ses partenaires ont partagé à peu près tout sur ce futur appareil.

Cette fois, c’est au tour de Walmart de révéler une information essentielle sur le Galaxy S21 FE : son prix aux États-Unis. Plus précisément, Walmart a récemment inscrit le Galaxy S21 FE sur son site Web, ce qui nous permet de savoir combien il va coûter.

Selon Walmart, le Galaxy S21 FE sera disponible aux États-Unis à partir de 699 dollars. Le prix semble juste et s’aligne sur les précédentes fuites que nous avons eues sur le Galaxy S21 FE, bien qu’il soit important de savoir que cela ne s’applique qu’à la version 128 Go.

Le listing de Walmart confirme que l’appareil sera proposé dans le coloris Graphite avec 128 Go de stockage et sera disponible chez Verizon. Aucun autre détail n’a été révélé, mais bien sûr, attendez-vous à ce que le Galaxy S21 FE soit également proposé dans d’autres configurations, peut-être avec davantage de stockage et de mémoire.

Le Galaxy S21 FE sera annoncé par Samsung un jour avant le CES, donc attendez-vous à ce que l’annonce ait lieu le 3 ou le 4 janvier.

Des ventes qui débuteront le 11 janvier

Des personnes familières avec le sujet ont précédemment révélé que les ventes commenceront en fait le 11 janvier, il y a donc une chance que les précommandes soient ouvertes peu de temps après l’annonce officielle. Cela signifie que Samsung s’en tiendra à un programme de précommande de 7 jours, les livraisons devant donc commencer environ une semaine après que le Galaxy S21 FE ait vu le jour dans les premiers jours de janvier.

Inutile de dire que la société est restée complètement discrète jusqu’à présent, et bien qu’il soit recommandé de prendre cette information avec des pincettes, tout semble logique.