La Vivo Watch 2 est lancée avec une autonomie d’une semaine et un support eSIM

Vivo est une société qui investit de plus en plus dans les smartwatches, et après avoir lancé sa première smartwatch avec une autonomie de 18 jours par charge, elle est maintenant de retour avec un modèle amélioré présentant des capacités plus avancées.

La Vivo Watch 2, qui a été dévoilée en Chine cette semaine, promet une semaine complète de batterie par charge, donc en théorie, c’est une baisse par rapport au précédent modèle.

Mais en regardant la fiche technique, il est clair que c’est un compromis que personne n’hésiterait à accepter.

Tout d’abord, l’appareil est doté d’un écran OLED de 1,43 pouce avec une résolution de 466 x 466 pixels et une saisie tactile. La société a essayé de rendre la smartwatch aussi légère que possible, de sorte qu’elle ne pèse que 47 grammes.

L’appareil dispose de 2 Go de stockage intégré pour la musique, ainsi que d’un support NFC pour les paiements, d’un capteur GPS, d’un suivi de la fréquence cardiaque, d’un suivi de la SpO2 et d’une analyse du sommeil. Elle prend en charge pas moins de 47 activités sportives, dont la course et la natation classiques.

Et en parlant de natation, la Vivo Watch 2 promet une résistance à l’eau jusqu’à 50 mètres, de sorte que vous pouvez en toute sécurité prendre une douche en portant la nouvelle smartwatch, car elle ne devrait absolument pas se casser.

Un support de la eSIM

L’une des meilleures choses à propos de la smartwatch est qu’elle intègre le support eSIM, de sorte que vous pouvez utiliser le microphone et le haut-parleur intégrés pour passer et recevoir des appels téléphoniques. Cela signifie que la smartwatch peut fonctionner indépendamment du smartphone, et si vous vous entraînez régulièrement, vous savez certainement à quel point c’est important.

Malheureusement, la Vivo Watch 2 est actuellement disponible exclusivement en Chine. L’appareil est toujours en phase de précommande, car l’expédition devrait commencer le 9 décembre sur le marché national de Vivo.

La dernière smartwatch d’une marque BBK ne vise pas vraiment les Samsung, Apple et Garmin. Le prix en surprendra plus d’un, puisque vous pourrez acheter la nouvelle Vivo Watch pour ni plus ni moins que 200 dollars.