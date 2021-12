Xiaomi 12 : les rendus officiels, les spécifications et le prix ont fait l’objet d’une fuite

Après diverses fuites, rumeurs et images pratiques, Xiaomi a confirmé la date de lancement de sa série phare très attendue, la série Xiaomi 12, plus tôt dans la semaine. Aujourd’hui, nous avons un premier aperçu du Xiaomi 12, grâce à des rendus de presse officiels de l’appareil. De plus, une image du Xiaomi 12 nous donne une idée des spécifications et des prix attendus.

En commençant par les rendus, @evleaks a partagé les rendus officiels du Xiaomi 12 standard. Blass a partagé trois images du Xiaomi 12, le présentant dans trois coloris différents — vert, bleu et violet.

Maintenant, la variante de couleur verte du Xiaomi 12 dispose d’un panneau arrière à base de cuir végétal, un peu comme la variante en cuir végétal du Mi 11 que la société a lancé en Chine. Cependant, les autres variantes de couleur semblent avoir un panneau arrière standard en verre AG mat. En outre, les rendus révèlent que l’appareil disposera d’une caméra frontale dans l’écran poinçonné et d’une configuration à trois caméras à l’arrière.

De plus, ces images semblent être les rendus de presse officiels, que la société utilisera probablement pour commercialiser l’appareil une fois qu’il sera lancé le 28 décembre.

Le point des spécifications

Outre les rendus officiels, une image infographique récemment divulguée a révélé les spécifications et le prix attendu du Xiaomi 12. L’image divulguée provient d’une source chinoise sur Weibo appelée Panda is bald. Selon la fuite, le Xiaomi 12 affichera un écran de 6,28 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui a reçu une note A+ de DisplayMate. Nous apprenons également que l’écran prendra en charge HDR10+ et Dolby Vision, et affichera une résolution de 2 400 x 1 080 pixels.

En ce qui concerne les caméras, le smartphone arborera une configuration à trois caméras à l’arrière. Cela comprend un objectif principal de 50 mégapixels avec une ouverture f/1,9, un objectif ultra-large de 13 mégapixels avec un FOV de 123 degrés, et un téléobjectif non spécifié avec un support de zoom 3x et OIS.

En outre, nous savons déjà que l’appareil sera alimenté par le dernier SoC Snapdragon 8 Gen 1, jumelé avec jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage. Il y aura également une batterie d’une capacité de 4 500 mAh avec un support pour la charge rapide filaire de 67 W et la charge rapide sans fil de 30 W.

En outre, le Xiaomi 12 prendra en charge les réseaux Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 et 5G dès sa sortie de l’emballage. Il sera également livré avec des haut-parleurs stéréo avec un support Dolby Atmos.

Prix

En ce qui concerne le prix, l’image qui a fuité montre que le modèle de base 8 Go de RAM + 128 Go de stockage du Xiaomi 12 sera vendu au prix de 3 699 CNY (~ 515 euros), tandis que la variante 8 Go de RAM + 256 Go de stockage coûtera 3 999 CNY (~ 555 euros). Le modèle supérieur, doté de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage, sera proposé au prix de 4 399 CNY (~ 610 euros).

Le géant chinois devrait sortir trois modèles — le Xiaomi 12 standard, un Xiaomi 12 Pro, et un Xiaomi 12 X. Le Xiaomi 12 Ultra, quant à lui, devrait faire son apparition sur le marché plus tard.