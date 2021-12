La Google Pixel Watch sera dotée de fonctionnalités Wear OS exclusives, et alimentée par une puce Exynos

En dehors de cela, nous avons récemment vu quelques captures d’écran de l’interface utilisateur présumée de WearOS 3.0, qui a également fait allusion aux cadrans de montre exclusifs à la Pixel Watch. Les rendus divulgués de la smartwatch sont également apparus en ligne, et d’après l’apparence, la smartwatch sera livrée avec un cadran circulaire avec un écran sans bords , quelques options de bracelets de couleur vive, un bouton dédié pour une navigation facile, et plus encore.

Un autre détail intéressant révélé est que la Pixel Watch sera livrée avec un support pour ce qui est appelé la « nouvelle génération de Google Assistant » , qui a débuté sur le Pixel 4. Cette nouvelle version de l’assistant vocal de Google est livrée avec davantage de fonctionnalités et peut effectuer des actions dans les applications, trier des photos, et davantage hors ligne. Le Google Assistant de nouvelle génération peut traiter les requêtes directement sur l’appareil au lieu de s’appuyer sur les serveurs de Google.