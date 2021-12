Voici un aperçu de l’interface utilisateur de Google Wear OS 3.0

Google a rendu Wear OS 3.0 officiel plus tôt cette année, mais pour la dernière série de Galaxy Watch 4 de Samsung. Par conséquent, nous n’avons pas vraiment été en mesure de voir à quoi ressemble Wear OS de nouvelle génération, étant donné qu’il est livré avec la surcouche One UI Watch de Samsung sur la Galaxy Watch 4. Maintenant, avant que Google ne publie officiellement Wear OS 3.0 pour toutes les montres compatibles, nous savons enfin à quoi il ressemblera.

Google a récemment partagé une nouvelle image d’émulateur Wear OS 3.0 pour les développeurs, et l’utilisateur Reddit u/amoledwatchfaces a partagé des captures d’écran pour montrer à quoi ressemblera la nouvelle interface utilisateur. Bien que les captures d’écran ne laissent pas présager un changement de conception majeur (elle semble analogue à la version actuelle de Wear OS), il y a quelques changements qui semblent rafraîchissants.

Il est montré que le menu Paramètres a maintenant davantage de boutons à bascule à côté des différentes options avec un design en dégradé. Il sera plus facile pour les utilisateurs d’activer les paramètres requis sans avoir besoin d’appuyer plusieurs fois sur une option. Il est également révélé que les boutons sur Wear OS 3.0 seront arrondis pour un look différent et plus propre et auront davantage d’icônes.

Les options de luminosité et de batterie ont été redessinées, tandis que les paramètres de son (même la section de luminosité) affichent désormais un bouton « + » et « — » pratique pour une meilleure accessibilité. Il y a également une nouvelle option Services de santé, qui affiche l’icône de Google Fit et des options comme le sexe, la taille et le poids.

La page de sélection des cadrans de montre a également été redessinée avec un nouveau texte incurvé en haut et un bouton de modification de couleur vive en bas. Wear OS 3.0 est vu avec davantage de coloris pour améliorer l’aspect général, analogue au thème Material You sur Android 12.

Pas avant mi 2022

Cela vient après que Google ait partagé une image d’émulateur en mai dernier, qui laissait entrevoir un design Material You (un peu comme Android 12, un nouveau tiroir d’applications, de nouveaux paramètres rapides, et plus encore).

Wear OS 3.0 devrait sortir pour les smartwatches non Samsung, y compris la Fossil Gen 6, Mobvoi TicWatch Pro 3 GPS, et plus, dans la seconde moitié de 2022. Bien que le calendrier exact reste inconnu, je vous tiendrais informé. Que pensez-vous des nouveaux changements de design ? Avez-vous hâte d’essayer Wear OS 3.0 sur vos smartwatches compatibles ?