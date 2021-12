5 façons d’optimiser votre réseau Wi-Fi pour l’ère du télétravail

Travailler à la maison, c’est bien, mais avec tous ces appels vidéo, transferts de fichiers et autres activités professionnelles qui se déroulent sur votre réseau Wi-Fi domestique, il est d’autant plus important de régler votre configuration et de vous assurer que vous tirez le meilleur parti du service Internet que vous payez.

Si vous voulez être sûr de ne plus jamais avoir d’appel Zoom irrégulier, consultez ces cinq conseils utiles pour optimiser votre Wi-Fi à l’ère du télétravail.

1. Procurez-vous un routeur multi-bande

Si le routeur que vous utilisez n’offre pas de bandes de fréquences multiples, vous passez à côté de l’une des meilleures caractéristiques des routeurs modernes. Alors que la plupart des routeurs monobande fonctionnent sur la bande de fréquence 2,4 GHz, les routeurs bi- et tri-bande plus récents fournissent également des réseaux supplémentaires sur la bande de fréquence 5 GHz, ce qui offre un certain nombre d’avantages importants.

Plus important encore, les connexions 5 GHz peuvent transmettre des données plus rapidement que les connexions 2,4 GHz, ce qui les rend meilleures pour les foyers où de nombreuses activités à large bande passante ont lieu — comme les appels Zoom, les jeux en ligne et le streaming vidéo 4K.

2. Placez votre routeur à un endroit stratégique

Le seul inconvénient d’une connexion 5 GHz est que la fréquence élevée ne traverse pas les murs, les meubles et autres obstacles aussi bien qu’une connexion 2,4 GHz. C’est pourquoi l’emplacement du routeur est important. Idéalement, vous devriez placer le vôtre près de vos appareils connectés à Internet les plus importants, aussi haut que possible et dans un endroit libre d’obstructions.

Vous obtiendrez ainsi les meilleures vitesses possibles pour tous vos appareils, en particulier ceux qui sont fixes et qui ne peuvent pas se déplacer pour obtenir une bonne réception, comme les smartphones et les ordinateurs portables.

3. Choisissez judicieusement votre fréquence

Afin d’éviter la congestion de votre réseau, il est utile de décider stratégiquement quels appareils sont connectés à quelle fréquence. Par exemple, c’est souvent une bonne idée de placer tous vos appareils de la maison connectée (sonnette vidéo, enceinte connectée, thermostat connecté, etc.) sur la bande 2,4 GHz, car ils ne bénéficieront généralement pas beaucoup de la bande 5 GHz, plus rapide.

En les gardant sur la bande 2,4 GHz, vous vous assurez que vos appareils ayant des exigences de vitesse plus élevées (ordinateurs, consoles de jeux, etc.) ne se disputent pas la bande passante. De plus, comme la bande 2,4 GHz passe mieux à travers les obstacles, c’est généralement un meilleur choix pour les appareils IoT, car ils sont souvent plus dispersés dans la maison.

4. Définissez les priorités de la bande passante

Pour éviter davantage la congestion, je vous recommande également vivement de définir des priorités de bande passante au sein de vos réseaux. Pour ce faire, vous devrez creuser dans les paramètres de votre routeur et effectuer quelques ajustements, mais cela en vaut la peine. Essentiellement, ces paramètres permettent à votre routeur de savoir à quels périphériques donner la priorité lorsqu’il n’y a pas assez de bande passante pour tout le monde.

Imaginons que vous êtes en conférence téléphonique avec votre patron, que votre enfant lance une partie de Fortnite pour jouer avec ses amis en ligne et qu’au même moment, votre conjoint commence à regarder un film en 4K sur Netflix. Si vous ne définissez pas de priorités en matière de bande passante et que votre connexion Internet n’est pas assez robuste pour gérer toutes ces choses simultanément, votre appel Zoom super important pourrait commencer à friser ou à être coupé par intermittence.

Ces situations peuvent être évitées en définissant des priorités en matière de bande passante et en indiquant à votre routeur les appareils/applications les plus importants. Ainsi, au lieu de rater votre très importante réunion Zoom, votre routeur comprendra que votre connexion ne devrait pas être ralentie et qu’il devrait probablement faire en sorte que le film Netflix de votre conjoint soit mis en mémoire tampon un peu plus longtemps que d’habitude.

Les paramètres spécifiques que vous devez modifier varient en fonction du modèle de votre routeur, mais en général, ce que vous recherchez, ce sont les paramètres de qualité de service (QoS).

5. Définir des limites de bande passante

Comme pour la définition des priorités de bande passante, de nombreux routeurs modernes vous permettent également de définir des limites strictes sur la quantité de bande passante qu’un périphérique donné peut utiliser. C’est utile si vous avez des accapareurs de bande passante chez vous et que le simple fait de définir des priorités de bande passante ne résout pas complètement vos problèmes de congestion du réseau. Parfois, il suffit de fixer des plafonds.

Cela permet de désigner une partie prédéterminée de la bande passante pour, par exemple, votre colocataire qui pense que c’est une bonne idée de télécharger toutes les saisons de Game of Thrones tout en faisant du livestreaming pour ses 16 abonnés Twitch. En définitive, la définition de limites de bande passante vous permet d’être sûr à 100 % que vous disposerez d’une bande passante suffisante pour travailler, quoi que fassent les autres membres de votre réseau.