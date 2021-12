Cerner est racheté par Oracle pour 28 milliards de dollars

Le géant des logiciels Oracle va acquérir Cerner, la populaire entreprise américaine spécialisé dans la gestion et l’infrastructure informatique médicale, pour 28,3 milliards de dollars, ont annoncé les deux sociétés lundi. L’opération devrait être conclue dans le courant de l’année prochaine.

Il s’agira de la plus importante acquisition d’Oracle à ce jour, la plus importante étant l’achat en 2005 de PeopleSoft Inc. pour 10 milliards de dollars. Cette opération permet à Oracle de pénétrer plus avant sur le marché de la santé, où elle est surtout présente dans le domaine de l’efficacité de l’utilisation des données pour les payeurs et les fournisseurs. Les domaines d’intervention d’Oracle comprennent les logiciels de base de données et les systèmes sur le cloud.

Selon le communiqué de presse de lundi, Cerner sera une unité commerciale dédiée au sein d’Oracle. Les interfaces utilisateur à commande vocale seront un élément clé, l’objectif étant de « ne pas avoir de temps d’arrêt non planifié dans l’environnement médical ». « L’accent mis par Oracle sur la convivialité et les interfaces utilisateur à commande vocale réduira considérablement le temps que les prestataires médicaux passent à s’occuper des systèmes et augmentera le temps qu’ils passent à s’occuper directement des patients », selon le communiqué de presse.

La rumeur d’un rachat de Cerner, dont le siège est à Kansas City (Missouri), circule depuis longtemps, Oracle apparaissant souvent comme l’une des possibilités. Oracle, qui réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 40 milliards de dollars, a déplacé son siège de la Silicon Valley à Austin il y a environ un an.

Cerner est en train de se recentrer sur son activité de dossier patient informatisé sous la direction de David Feinberg, qui a quitté Google pour rejoindre la société en octobre. Il a déclaré aux investisseurs, lors d’une conférence téléphonique du 3e trimestre, qu’il souhaitait se concentrer sur l’amélioration de la convivialité et « qu’il est très important que nous reconnaissions le fait que nous n’avons pas atteint notre véritable potentiel ».

Un marché tout simplement énorme

Dans le communiqué de presse, Mike Sicilia, EVP pour les industries verticales chez Oracle, a déclaré que Cerner va passer au cloud Gen2 d’Oracle, et que le changement devrait se produire rapidement en raison des intégrations antérieures des deux sociétés. « Nous allons rendre les systèmes de Cerner beaucoup plus faciles à apprendre et à utiliser en faisant de l’assistant numérique vocal mains libres d’Oracle la principale interface des systèmes cliniques de Cerner. Cela permettra aux professionnels de la santé de passer moins de temps à taper sur des claviers d’ordinateur et plus de temps à s’occuper des patients », a-t-il déclaré.

D’autres grandes entreprises s’intéressent au marché de la santé. Amazon a été plus discret à ce sujet, mais au cours de l’année dernière, elle s’est également intéressée au secteur de la santé, avec des partenariats, des embauches et des programmes à profusion axés sur ce lucratif secteur vertical. L’approche de Google était moins certaine, puisque son responsable vertical des soins de santé, David Feinberg, est passé en octobre à Cerner. L’intérêt est grand, car la santé constitue un marché tout simplement énorme.