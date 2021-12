Apple va bientôt lancer la production expérimentale de l’iPhone SE 3 5G

On sait qu’Apple travaille depuis un certain temps déjà sur la troisième génération de l’iPhone SE. Parmi les diverses rumeurs que nous avons vues jusqu’à présent, des informations récentes suggèrent que le smartphone est prêt à entrer en production d’essai, ce qui signifie que son lancement aura lieu très bientôt. Voici tous les détails le concernant.

Un rapport de la publication chinoise ITHome cite des sources de la chaîne d’approvisionnement qui connaissent bien le sujet et qui ont laissé entendre que la production d’essai serait lancée avant la sortie de l’iPhone SE 3, prévue au début de l’année prochaine. Cependant, il n’y a pas de mot sur la date à laquelle cela se produira.

En plus de cela, le rapport fait également allusion à certaines des spécifications et caractéristiques attendues de l’iPhone SE 3. Il est rapporté qu’Apple offrira deux variantes de l’iPhone SE 3 — un iPhone SE 3 standard et une variante SE 3 Plus, avec davantage de RAM et un écran plus grand. Alors que l’iPhone SE 3 standard serait doté de 3 Go de RAM, le SE 3 Plus serait doté de 4 Go de RAM.

L’iPhone SE 3 standard serait doté d’un écran LCD HD Retina de 4,7 pouces et d’un bouton Home physique avec intégration du Touch ID. Le design devrait être analogue à celui de l’iPhone SE actuel. Il pourrait également s’inspirer de l’iPhone XR.

L’iPhone SE 3 devrait être équipé de la même unique caméra arrière de 12 mégapixels que son prédécesseur. Toutefois, le rapport laisse entendre que les caractéristiques liées à la photo seront améliorées. L’iPhone SE 3 et le SE 3 Plus seraient alimentés par le chipset A15 Bionic avec une puce de bande de base 5G X60M externe. Ainsi, contrairement au précédent iPhone SE 2020, les nouveaux modèles devraient être compatibles avec les réseaux 5G.

Des modèles à mettre à jour

En ce qui concerne le prix, il est suggéré qu’Apple pourrait fixer un prix agressif pour les appareils afin de répondre aux besoins des masses. Ainsi, le prix des modèles iPhone SE 3 pourrait se situer entre 269 dollars et 399 dollars au lancement.

Le rapport indique également que plusieurs fournisseurs se préparent à expédier les composants nécessaires à la fabrication des prochains modèles d’iPhone SE. En outre, un rapport de Reuters, citant des analystes de la JP Morgan Chase Bank aux États-Unis, suggère que la prochaine série d’iPhone SE 3 pourrait attirer environ 1,4 milliard d’utilisateurs d’Android, qui utilisent des smartphones Android d’entrée de gamme et 300 millions d’utilisateurs d’iPhone avec des modèles de la précédente génération.

Il convient de mentionner que les détails ci-dessus n’ont pas encore été confirmés par Apple et sont basés sur de récentes rumeurs. Il faut donc prendre les informations avec des pincettes.