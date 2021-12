La mise à jour de Google Agenda permettra d’éviter les désastreuses erreurs de programmation

Il devrait bientôt être plus facile que jamais de séparer votre vie professionnelle de votre vie privée grâce à une nouvelle mise à jour de Google Agenda sur mobile. L’entreprise a révélé qu’elle allait ajouter des photos de profil de compte dans le coin supérieur de Google Agenda sur mobile, que vous soyez sur Android ou iOS.

Cela devrait permettre aux utilisateurs de repérer rapidement et facilement le compte qu’ils utilisent et de passer d’un compte à l’autre — et, espérons-le, de ne pas spammer leur agenda professionnel avec des fêtes d’anniversaire et des rendez-vous à l’hôpital.

Dans un article de blog annonçant la mise à jour, Google indique que ce changement devrait également permettre de déterminer plus facilement quel compte vous utilisez lorsque vous créez un événement. Vous pouvez changer de compte en cliquant sur la photo de profil affichée, comme dans les autres applications Google.

Il ajoute que les utilisateurs pourront toujours voir les événements de tous les comptes auxquels ils sont connectés dans leur agenda, ainsi que les événements de tout autre compte d’agenda que vous avez pu ajouter. Votre compte actif sera toujours répertorié en haut de la liste des comptes dans le menu, ce qui devrait minimiser toute confusion possible.

La mise à jour est disponible dès maintenant pour les utilisateurs d’iOS et d’Android, et tous les clients de Google Workspace, de G Suite Basic et Business, ainsi que les utilisateurs de comptes Google personnels peuvent la télécharger.

D’autres nouveautés pour le travail hybride

Il s’agit de la dernière mise à jour de Google Agenda, l’entreprise cherchant à aider les employés qui adoptent le travail hybride et partagent leur temps entre le bureau et la maison. Récemment, elle a révélé un outil qui permettra aux utilisateurs de Gmail de préciser s’ils assisteront à une réunion, virtuellement ou en personne, dans leur e-mail RSVP.

Cette nouvelle intervient peu de temps après le lancement d’une nouvelle fonctionnalité « Temps de concentration » dans Google Agenda, qui permettra aux utilisateurs de bloquer des périodes de temps pendant lesquelles ils pourront éviter les réunions et se consacrer au travail réel. L’ajout d’un tel marqueur dans l’agenda Google permettra également aux utilisateurs de refuser automatiquement des réunions, ce qui signifie qu’ils n’auront pas à se précipiter à la dernière minute pour terminer leur travail.