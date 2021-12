Waze affiche désormais les stations de recharge pour véhicules électriques aux États-Unis

Alors que les véhicules électriques gagnent en popularité, il y a deux grands défis à relever. Tout d’abord, il y a le prix. Cependant, l’autre problème majeur pour de nombreux clients aujourd’hui est de trouver une station de recharge, et c’est une tâche à laquelle l’application Waze de Google va maintenant aider — du moins de l’autre côté de l’Atlantique pour le moment.

Waze peut enfin vous aider à localiser les stations de recharge pour véhicules électriques (VE) aux États-Unis et à vous y rendre en voiture, vous permettant ainsi de trouver des arrêts pour VE aussi facilement que pour une station-service. Vous pouvez également rechercher des stations de recharge le long de votre itinéraire, ce qui devrait rendre la recherche d’un endroit où recharger votre véhicule électrique un peu moins stressant si Waze est votre application de navigation préférée.

Waze s’est associé à Volkswagen pour cette initiative. Dans le cadre de cette campagne, vous pouvez changer l’icône de votre voiture dans l’application et choisir le SUV ID 4 entièrement électrique de Volkswagen (au cas où vous en auriez assez de polluer l’air virtuel avec votre smiley de dessin animé sur roues).

Jeffrey Kohl, responsable de l’industrie chez Waze, a déclaré dans une déclaration concernant cet ajout.

C’est un moment incroyablement excitant pour Waze, car Volkswagen ajoute pour la première fois des stations de recharge pour véhicules électriques sur notre carte, avant une période de vacances très chargée. Volkswagen contribue à définir l’aspect des VE sur la carte Waze et nous sommes impatients de mettre en évidence l’étendue des stations de VE disponibles aux États-Unis, d’autant plus que de plus en plus de marques automobiles s’orientent vers un avenir électrique.