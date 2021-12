Le OnePlus 10 Pro pourrait supporter une vitesse de charge rapide de 80W

2022 s’annonce comme une année intéressante avec des flagships comme le OnePlus 10 Pro, le Galaxy S22 de Samsung, et le Realme GT2 Pro qui arriveraient au début de l’année prochaine. Alors que nous connaissons déjà certaines des spécifications que la série OnePlus 10 pourrait incruster, comme le nouveau SoC Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, et la configuration de la caméra que le OnePlus 10 pourrait incruster.

Et maintenant, nous avons quelques informations sur la vitesse de charge que le OnePlus 10 Pro pourrait se vanter.

Selon une nouvelle fuite de Digital Chat Station sur Weibo, les vitesses de charge rapide du OnePlus 10 Pro dépasseront celles du OnePlus 9 Pro. Selon la source, le OnePlus 10 Pro sera doté d’un support de charge rapide filaire de 80W et d’un support de charge rapide sans fil de 50 W.

À l’époque où OnePlus a présenté la série OnePlus 9, il s’agissait du smartphone à charge rapide le plus rapide avec une vitesse de charge rapide filaire de 65 W. Et maintenant, Digital Chat Station croit que le prochain fleuron de OnePlus sera doté d’une vitesse de charge encore plus rapide.

En plus de la vitesse de charge, la source a également révélé certaines des spécifications que le OnePlus 10 pourrait présenter. Elle affirme que le OnePlus 10 Pro embarquera un écran LTPO de 6,7 pouces avec une résolution 1440p qui supportera un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Il disposera d’une caméra de 32 mégapixels incrustée dans le coin supérieur gauche.

Du lourd pour la photo

À l’arrière, le OnePlus 10 Pro pourrait être doté d’un capteur principal de 48 mégapixels, d’un objectif ultra-large de 50 mégapixels et d’un téléobjectif de 8 mégapixels avec un zoom optique 3x. Il fonctionnerait sous ColorOS 12, basé sur Android 12.

Parmi les autres spécifications attendues, on s’attend à ce que le smartphone intègre le processeur Exynos 2100 ou Snapdragon 888 5G de Qualcomm, une batterie d’une capacité de 5 000 mAh, des capacités de 128 Go ou 256 Go de stockage interne et 8 Go ou 12 Go de RAM.