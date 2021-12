Ces flagships de Vivo, OPPO et Xiaomi et Honor seront équipés du Dimensity 9000

Ces flagships de Vivo, OPPO et Xiaomi et Honor seront équipés du Dimensity 9000

Pour les non-initiés, le SoC Dimensity 9000 est le premier chipset mobile au monde à être basé sur l’architecture 4 nm de TSMC. Il s’agit d’un SoC à 8 cœurs, comprenant 1 cœur Arm Cortex-X2 Ultra, 3 cœurs Cortex-A710 Super et 4 cœurs Cortex-A510 Efficiency. Il prend également en charge le dernier GPU Arm Mali-G710 et les nouvelles capacités de ray-tracing, ainsi que les caméras jusqu’à 320 mégapixels, etc.

« Avec les améliorations globales que la plateforme Dimensity 9000 apporte à la table et étant une partie indispensable de notre série Redmi K50, les utilisateurs peuvent s’attendre à voir une performance notable et améliorée dans nos futurs appareils », a déclaré Weibing dans le communiqué officiel.

Parlant du Find X4 dans un communiqué officiel, Henry Duan, vice-président de OPPO, a déclaré : « Le prochain flagship Find X sera le premier à être lancé avec la plateforme phare Dimensity 9000. C’est un appareil haut de gamme qui réunit tant de fonctionnalités de pointe dans un seul appareil et nous savons que les utilisateurs seront impressionnés par ses performances révolutionnaires et son efficacité énergétique exceptionnelle ».

Tout d’abord, nous avons OPPO. Comme cela a été révélé lors du récent événement INNO Day 2021 de la société, le lancement du OPPO Find X4 est confirmé pour le premier trimestre 2022 et sera équipé du SoC Dimensity 9000 . Le Find X4 Pro, plus haut de gamme, pourrait être équipé du SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.