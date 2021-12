Instagram lance sa Rétrospective 2021, voici comment voir le vôtre !

Rétrospective semble plus simple et sans tracas, la raison pour laquelle elle pourrait attirer de nombreux utilisateurs.

Alors que l’année 2021 touche à sa fin, les applications proposent leur version des bilans de l’année, et c’est le cas d’Instagram. La plateforme appartenant à Meta a introduit Rétrospective 2021, qui vous aide à regarder dans vos Stories Instagram préférées de cette année et même à les partager avec vos followers.