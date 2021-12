Votre smartphone OnePlus pourrait bientôt verrouiller la plupart des fonctions de Google Appareil photo

Malgré de nombreux faux pas, OnePlus a bénéficié d’un fort soutien de fans qui croient en la vision de la startup pour les smartphones. Cependant, au cours des derniers mois, il a pu être de plus en plus évident que l’entreprise se dirige dans une direction totalement différente. Une partie de cela est probablement à mettre sur le compte de la « fusion » de OnePlus avec son cousin OPPO, et les effets de ce changement se font maintenant sentir de manière très négative.

En plus d’être terriblement bogué, OxygenOS 12 pourrait également apporter trop de ColorOS d’OPPO, y compris la façon dont elle ferme les portes de certaines fonctionnalités que les utilisateurs de OnePlus apprécient depuis un bon moment maintenant.

Google a sa propre application Appareil photo pour Android propriétaire depuis 2014, mais elle a été uniquement popularisé dans le premier smartphone Pixel en 2016. Elle a été, dans une certaine mesure, responsable du succès des smartphones de Google dans le domaine de la photographie, en utilisant le logiciel pour compenser les caméras de 12 mégapixels relativement médiocres que les smartphones Pixel utiliseraient pendant des années. L’application est officiellement exclusive aux smartphones Pixel, mais, Android étant Android, il existe des moyens de l’installer sur d’autres smartphones. Officieusement, bien sûr.

En fait, il pourrait y avoir trop d’applications Appareil photo de Google modifiées disponibles sur le marché, et obtenir la bonne pour votre smartphone peut être une aventure en soi. Cependant, si vous touchez le jackpot, vous serez en mesure de profiter d’une partie de la magie de l’appareil photo que l’application a à offrir sur les smartphones Pixel, si vous pouvez également digérer certains bugs et fonctionnalités manquantes qui l’accompagnent. L’expérience n’est pas parfaite, mais elle est peut-être meilleure que les applications d’Appareil photo standard fournies par le fabricant de votre smartphone.

Cette expérience magique pourrait être terminée pour les propriétaires de OnePlus qui ont profité de ces versions non officielles de Google Appareil photo pendant des années. Android Police rapporte que de nombreux développeurs confirment que les mods de Google Appareil photo ne peuvent utiliser que le capteur photo principal du smartphone et rien d’autre, ce qui peut être les caméras téléobjectif et ultra-large. Pire encore, cela signifie que toute autre application qui utilise Google Appareil photo, qui peut avoir été défini comme l’application de caméra par défaut, ne sera pas en mesure d’accéder à ces autres capteurs non plus.

Pas une simple surcouche par-dessus ColorOS…

Ce changement n’est intervenu qu’après la mise à niveau d’Android 11 à Android 12 par OxygenOS 12. Cette mise à jour a déjà été retirée en raison des nombreux bugs qui ont tourmenté les propriétaires du OnePlus 9. Cette révélation ne lui rend pas service, et les développeurs non officiels de la GCam conseillent aux utilisateurs de rester à l’écart d’OxygenOS 12 ou de OnePlus complètement.

Ce dernier point peut sembler extrême, mais cela pourrait être le sentiment exact de certains fans de OnePlus. Au cœur de la mise à jour, OxygenOS 12 se trouve le passage à ColorOS de OPPO comme base. Par coïncidence, le rapport note que ColorOS bloque également les mods GCam de cette façon, donc c’est quelque chose que OxygenOS a simplement hérité.

Si c’est le cas, alors OxygenOS ne sera pas une simple surcouche par-dessus ColorOS. OnePlus a plus ou moins promis que son logiciel fusionné avec OPPO n’aura pas d’impact significatif sur l’expérience utilisateur, du moins en termes de fonctionnalités préférées.