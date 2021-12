Les rendus du Xiaomi 12 Ultra révèlent un gigantesque module caméra circulaire

Alors que nous nous rapprochons du lancement de la prochaine série Xiaomi 12, les fuites concernant les appareils ont commencé à s’accumuler. Plus tôt ce mois-ci, nous avons vu une image réelle du Xiaomi 12 apparaître sur la toile. Maintenant, nous avons notre premier regard sur le modèle haut de gamme de la série, le prétendu Xiaomi 12 Ultra, et voici à quoi il ressemblera.

2021 est l’année des multiples capteurs de caméra et des massifs blocs de caméra, et Xiaomi pourrait remporter le prix du plus grand module de caméra circulaire jamais placé sur un smartphone. De nouveaux rendus révèlent à quoi pourrait ressembler le futur flagship Xiaomi 12 Ultra, sur la base des coques et des spécifications qui ont fuité. L’étui de protection qui s’est retrouvé sur la toile présente 8 découpes — quatre pour les caméras et une autre pour les différents capteurs.

LetsGoDigital s’est associé à Technizo Concept pour créer les nouveaux rendus du Xiaomi 12 Ultra, et ils montrent un massif module de caméra circulaire à l’arrière de l’appareil.

La configuration de la caméra logera la caméra principale et les capteurs ultra-larges au centre du module de caméra et sur le côté gauche. Le téléobjectif de la caméra périscope sera placé en bas, à côté du flash LED et des autres capteurs. En haut du module de caméra circulaire, il y aura un quatrième capteur, un ToF, ou un capteur téléobjectif plus petit.

Plus tôt cette année, nous avons également entendu une fuite selon laquelle Leica pourrait s’associer à Xiaomi — même si la société pourrait également travailler avec Huawei en même temps. Bien que nous n’ayons rien de concret pour suggérer le partenariat, nous voyons le logo Leica sur le côté supérieur droit de l’appareil. Les multiples accords de partenariat de Leica ne seraient pas trop surprenants, car nous avons vu ZEISS avoir des accords de licence analogue avec vivo, Sony, et même sur les appareils Nokia en même temps.

Point sur les spécifications

En ce qui concerne les spécifications, nous nous attendons à voir un grand écran AMOLED de 6,8 pouces avec une résolution full HD+ ou Quad HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. À l’avant, il pourrait y avoir une caméra de 20 mégapixels sous l’écran. L’appareil lui-même pourrait également être certifié IP68, ce qui signifie qu’il pourrait être capable de résister à l’eau et à la poussière, et il pourrait être alimenté par le dernier chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Nous n’avons aucune information sur le prix du Xiaomi 12 Ultra, tout comme la disponibilité.

Le Xiaomi 12 standard devrait partager des détails avec le modèle Ultra, sauf qu’il devrait venir avec un design différent, qui s’inspire davantage des smartphones Mi 11. Xiaomi devrait également sortir le Xiaomi 12X, en parallèle. Cependant, les détails confirmés n’ont pas encore été révélés. La série Xiaomi 12 devrait sortir à la fin de ce mois.