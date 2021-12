Twitter ajoutera automatiquement des légendes aux vidéos pour une meilleure accessibilité

Toutefois, l’entreprise a répondu à ces critiques et a annoncé par la suite qu’elle avait créé deux équipes spécialisées chargées de superviser les fonctions d’accessibilité sur sa plateforme. Twitter a depuis ajouté des sous-titres automatiques pour les tweets vocaux ainsi que pour Spaces, sa salle audio analogue à Clubhouse, afin de briser la barrière de la langue pour les utilisateurs. Et avec les sous-titres automatiques pour les vidéos, Twitter vient de monter d’un cran son niveau d’accessibilité.

Twitter a commencé à déployer une fonction Taccessibilité indispensable pour ses utilisateurs, qui ajoute automatiquement des légendes aux nouvelles vidéos téléchargées sur la plateforme de micro-blogging . L’entreprise a récemment annoncé cette fonctionnalité et a précisé que les légendes automatiques seraient disponibles pour les vidéos dans plus de 30 langues, dont l’anglais, le thaï, le chinois, l’arabe, le japonais, l’hindi, l’espagnol, etc.