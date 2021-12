Google pourrait ajouter le support de la reconnaissance faciale pour le Pixel 6 Pro

Google a révélé les Pixel 6 et Pixel 6 Pro en octobre dernier, et à la surprise générale, les appareils ne sont venus qu’avec une méthode de déverrouillage par empreinte digitale à l’écran. Nous avons entendu plusieurs rumeurs selon lesquelles Google mettrait en œuvre et inclurait la fonctionnalité Face Unlock du Pixel 4, mais comme nous l’avons découvert il n’y a pas longtemps, Google pourrait avoir manqué de temps pour l’inclure avec les appareils.

