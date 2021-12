Le Honor X30 se montre sur des images officielles avant son annonce

by

Honor dévoilera officiellement le X30 dans moins de deux heures. Si nous sommes à quelques minutes du lancement officiel de l’appareil, nous avons déjà des images de l’appareil, et Honor elle-même nous a donné un aperçu plus précis avec de nouveaux rendus officiels.

Le Honor X30 aura un design familier, en fait, presque identique au Huawei P40 Pro. À première vue, la seule différence principale semble être la caméra frontale, qui est un design en forme de trou sur le X30, par opposition à la découpe en forme de pilule sur le P40 Pro. À part cela, les deux appareils se ressemblent, et le X30 présente le même module de caméra, avec trois caméras et le flash LED placés de manière égale.

Peu de temps après la publication de l’image, une autre fuite a montré d’autres photos du futur Honor X30 en le tenant. La fuite indique que l’écran est un panneau LCD de 6,7 pouces, et que l’appareil est alimenté par le chipset Snapdragon 695 relayé par GSMArena.

Il convient de noter que le Snapdragon 695 est un chipset capable de fonctionner en 5G, et la rumeur veut que Honor soit capable d’en tirer parti. Les spécifications de la caméra sont encore inconnues à ce jour, mais on peut voir deux capteurs pour les photos de portrait et de macro.

Honor dévoilera officiellement le X30 aujourd’hui à 8 h 30 où nous découvrirons toutes les informations manquantes. Nous devrions en savoir plus sur le système d’exploitation, les prix de lancement, ainsi que les dates de lancement et les régions où il sera disponible. Nous devrons attendre de voir s’il sera vendu en dehors de la Chine et si Google Play sera installé par défaut.

