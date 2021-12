Snap a lancé une nouvelle application de montage vidéo pour iPhone, Story Studio

by

Snap, la société qui a popularisé les « Stories » sur les réseaux sociaux, vient de lancer une application de montage vidéo dédiée. Elle s’appelle « Story Studio » et se concentre sur ce que son nom suggère : la création de vidéos verticales pour le contenu en ligne.

Pour l’instant, l’application n’est disponible que pour les utilisateurs d’iOS aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. On ne sait pas encore quand Snap prévoit de lancer Story Studio sur Android et dans d’autres régions.

Snap présente Story Studio comme « un moyen rapide et amusant pour les créateurs de réaliser des vidéos verticales avancées et attrayantes à partager sur Snapchat ». L’application sert à combler les lacunes dans les capacités d’édition de Snapchat en offrant des outils améliorés et dédiés.

Avec Story Studio, vous pouvez ajouter des sons de Snapchat ou les dernières Lenses populaires. D’autres options d’édition incluent le découpage des cadres, le fractionnement et d’autres outils de synchronisation à votre disposition. Bien sûr, il y a aussi les légendes et les arrière-plans, mais le plus excitant est la possibilité d’ajouter des animations de transition.

Cependant, comme le note The Verge, contrairement à TikTok, Snap vous permet de télécharger une vidéo créée par Story Studio sans filigrane ajouté. En d’autres termes, vous pouvez partager votre création sur la plateforme de votre choix sans avoir de logo sur votre contenu. En outre, vous avez la possibilité d’exporter directement vers une story Snapchat ou un Spotlight.

Une base d’utilisateurs fidèle

Pour ceux qui ne le savent pas, Spotlight est à Snapchat ce que Reels et Shorts sont à Instagram et YouTube. Cette fonctionnalité, analogue à TikTok, a été introduite sur Snapchat en novembre 2020. Comme ses concurrents, Snap rémunère également les utilisateurs dont le contenu Spotlight est le plus performant sur la plateforme. En fait, l’entreprise affirme qu’elle paie des « millions par mois » auxdits créateurs.

Il semble que Snap parvienne tout juste à se maintenir à flot dans l’océan de la concurrence. Contrairement à la croyance populaire, la société semble se porter plutôt bien grâce à ses efforts pour être compétitive. D’autres mesures incitatives pour les créateurs de sa communauté, telles que la promesse d’un plus grand nombre de possibilités de profit, permettent à la base d’utilisateurs de Snapchat de rester fidèle pour le moment.