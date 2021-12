Le logo officiel et les caractéristiques de MIUI 13 ont fait l’objet d’une fuite

Alors que Xiaomi se prépare à lancer son prochain flagship Xiaomi 12, la société travaille également sur sa surcouche Android de nouvelle génération, MIUI 13. Bien que la rumeur voulait que la surcouche pour les appareils Xiaomi soit lancée plus tôt cette année, le PDG Lei Jun a précédemment confirmé le retard et a déclaré que la société sortira MIUI 13 à la fin de l’année, vraisemblablement aux côtés de la série Xiaomi 12. Maintenant, avant sa potentielle sortie ce mois-ci, le logo MIUI 13 et quelques fonctionnalités importantes du prochain OS ont fuité dans une série de vidéos.

La fuite provient de XiaomiUi et montre le logo officiel de MIUI 13. La publication indique qu’ils ont acquis le logo MIUI 13 une semaine plus tôt, mais ne savaient pas s’il était officiel ou non. Cependant, le logo a été récemment découvert dans une version de l’application Xiaomi Services and Feedback et a également été vu dans des écrans de démarrage.

Le logo officiel MIUI 13 est analogue à celui de MIUI 12 et présente le même design géométrique avec des angles aigus. Cependant, contrairement au design peu clair du logo MIUI 12, le nouveau logo représente clairement le chiffre 13.

En dehors du logo officiel, XiaomiUi a divulgué certaines des nouvelles fonctionnalités que vous trouverez dans le prochain OS. Cela inclut des fonctionnalités telles que Infinity Scroll, une nouvelle barre latérale, et des widgets compacts.

Infinity Scroll, une nouvelle barre latérale, et des widgets compacts

La fonction Infinity Scroll n’est pas nouvelle sur la plateforme Android. Elle permet aux utilisateurs de faire défiler les pages de l’écran d’accueil indéfiniment, car un glissement vers la gauche à partir de la dernière page de l’écran d’accueil ramène les utilisateurs à la première.

L’option Sidebar de MIUI 13 est essentiellement une version améliorée de la Smart Toolbox de MIUI 12. Elle permet aux utilisateurs d’invoquer une barre latérale en faisant glisser le bord de l’écran. Depuis cette barre latérale, les utilisateurs peuvent rapidement ouvrir différentes applications et les superposer à leur fenêtre actuelle.

Small Widgets est une fonctionnalité qui a fait ses débuts dans MIUI 12.5 bêta et qui permet aux utilisateurs d’ajouter des widgets compacts à l’écran d’accueil de leurs smartphones pour accéder rapidement à des informations pertinentes.

Un lancement avec la série Xiaomi 12

Voilà donc quelques-unes des nouvelles fonctionnalités de l’OS mobile de nouvelle génération de Xiaomi. En dehors de celles-ci, la société est susceptible d’ajouter des animations plus fluides, des options de personnalisation, et de nombreuses autres nouvelles fonctionnalités à MIUI 13. Le géant chinois devrait publier l’OS aux côtés des smartphones Xiaomi 12 plus tard ce mois-ci. Selon la dernière fuite, nous devrions nous attendre à trois appareils — le Xiaomi 12 standard, le Xiaomi 12 Pro – qui sera la version haut de gamme, et un nouvel appareil abordable appelé Xiaomi 12 X. Ces trois appareils seront lancés dans un premier temps, avec la possibilité de voir une version Xiaomi 12 Ultra dans le courant de l’année 2022.

Si vous vous demandiez si votre smartphone Xiaomi va recevoir la mise à jour MIUI 13 ou non, Xiaomi testerait la mise à jour sur divers.