Galaxy Tab S8 Ultra : les spécifications complètes trouvées sur la toile

Si vous aimez vraiment les tablettes Android, si vous n’êtes pas d’accord avec le consensus général de l’industrie selon lequel même le meilleur des meilleurs ne peut pas remplacer un ordinateur portable traditionnel, et si vous avez beaucoup d’argent à dépenser, le produit imminent le plus excitant de Samsung pour vous n’est peut-être pas le Galaxy S22 Ultra pour le moment.

En effet, le numéro un mondial des smartphones (et numéro deux des tablettes) travaille également d’arrache-pied sur la gamme Galaxy Tab S8, qui comprendra un modèle Ultra sans précédent.

La Tab S8 de 11 pouces, la S8+ de 12,4 pouces et la Galaxy Tab S8 Ultra de 14,6 pouces devraient finalement voir le jour au début de l’année 2022, après avoir passé plus de 7 mois dans le flux des rumeurs. Pour ceux d’entre vous qui ne s’en souviennent pas, l’une des toutes premières fuites substantielles (et crédibles) a essentiellement révélé toutes les spécifications clés des trois tablettes encore non annoncées, avec la plupart des informations concernant le plus grand membre du trio grâce aux gens de SamMobile.

Même les fans les plus acharnés d’Android doivent se rendre à l’évidence : aucune des meilleures tablettes Samsung disponibles aujourd’hui ne peut se rapprocher de la puissance brute et de l’expérience utilisateur pratiquement sans faille offerte par l’iPad Pro 12,9 pouces de cette année.

Bien sûr, l’une des raisons de cette situation est l’absence d’une successeure à la Galaxy Tab S7+ en 2021. Là encore, beaucoup diront que la bête Android de 12,4 pouces sortie en 2020 n’était pas non plus à la hauteur de l’iPad Pro 12,9 de la génération précédente, mais le marché des tablettes ultra-haut de gamme pourrait être transformé en quelques mois seulement.

De puissantes entrailles

En effet, la Galaxy Tab S8 Ultra est pratiquement assurée d’embarquer le nouveau processeur de pointe Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, qui semble très puissant dans les premiers benchmarks, tout en intégrant une gargantuesque batterie de 11 200 mAh avec un support de la charge rapide de 45 W dans un châssis de qualité supérieure mesurant 5,5 mm de profondeur.

L’écran Super AMOLED de 14,6 pouces doté d’une encoche devrait afficher une résolution « WQXGA+ » d’environ 3 000 x 1 800 pixels, et sous le capot de la Tab S8 Ultra, vous trouverez jusqu’à 16 Go de RAM associés à un espace de stockage de 512 Go.

Assez inhabituellement pour une tablette, les caméras pourraient être un domaine clé de l’accent mis sur le marketing également, avec deux capteurs différents de 12 mégapixels situés en façade, et un capteur principal de 13 mégapixels à l’arrière doublé d’un objectif ultra grand-angle de 6 mégapixels.

Évidemment, les spécifications ne sont pas tout quand on vise Apple sur un marché si confortablement dominé par le géant technologique de Cupertino depuis si longtemps, c’est pourquoi Samsung prévoit également d’améliorer considérablement la fonctionnalité DeX, de charger Android 12 avec One UI 4.1 en tant que surcouche, et bien sûr, de vendre la Galaxy Tab S8 Ultra avec un S Pen fixé magnétiquement.

Quel sera le prix de la Galaxy Tab S8 Ultra 5G ?

C’est la question à un million d’euros, et bien que le prix ne sera évidemment pas si élevé, avec la connectivité 5G intégrée et 16 Go de RAM, on peut s’attendre à un prix assez élevé. Plus précisément, la Galaxy Tab S8 Ultra non équipée de la 5G est susceptible de démarrer à l’équivalent approximatif de près de 1 060 euros en Corée du Sud.

Reste à savoir s’il existe réellement un marché pour des tablettes Android aussi chères… avec des claviers en option et tout le reste.