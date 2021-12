Huawei P50 Pocket : le smartphone pliable à clapet dévoilé le 23 décembre

Huawei a lancé la série P50 en Chine plus tôt cette année, apportant le P50 standard et le P50 Pro. Mais, il s’avère que la société a un nouvel ajout à la série P50 qui sera révélé la semaine prochaine. Huawei a annoncé hier sur Weibo que sa conférence hivernale de lancement de nouveaux produits phares aura lieu le 23 décembre. À cette date, la société a déclaré qu’elle annoncerait le Huawei P50 Pocket qui serait un smartphone pliable qui se ferme verticalement, comme le Galaxy Z Flip 3 de Samsung et le RAZR de Motorola.

Le nouveau smartphone à clapet pliable de Huawei serait équipé d’une charnière de nouvelle génération de Zhaoli Technology. Elle contient moins de pièces, ce qui la rend moins chère et plus fiable que les charnières utilisées sur les précédentes générations de smartphones pliables. Certains de ceux qui ont vu l’appareil disent qu’il n’y a pas de plis sur l’écran, qui sont devenus le fléau des smartphones pliables modernes.

Selon les images de la publication Weibo, le Huawei P50 Pocket sera disponible en blanc et en or. Une image divulguée d’un étui de protection pour l’appareil indique que l’arrière du P50 Pocket aura deux grands objectifs de caméra à l’arrière, analogues au design du Huawei P50. Les boutons de volume et le bouton on/off se trouvent sur la droite.

D’autres produits que l’on s’attend à voir la semaine prochaine comprennent la Huawei Watch D. Comme rapporté hier, une image de fuite de la boîte de l’appareil a révélé que la montre sera en mesure de fournir des lectures de la pression artérielle, et sera alimentée par HarmonyOS. Les lunettes Bluetooth de Huawei pourraient également être dévoilées lors de l’événement.

Huawei a déjà sorti trois variantes de smartphones pliables. Le Mate X et le Mate XS se sont tous deux pliés vers l’extérieur pour révéler leur écran plus grand de la taille d’une tablette. Comme l’écran s’est replié vers l’extérieur, les deux panneaux qui créaient le plus grand écran étaient disponibles pour être utilisés comme des écrans « extérieurs » plus petits lorsque l’appareil était fermé. Plus tôt cette année, le Mate X2 a été lancé avec un design analogue à celui du Galaxy Z Fold 3. Le Mate X2 se ferme comme un livre et dispose d’un écran de couverture de 6,5 pouces et d’un écran de taille tablette de 8 pouces.

Encore une interdiction américaine

Quant au P50 Pocket, nous pourrions voir un écran de 6,5 pouces à 6,7 pouces une fois ouvert avec un ratio 21:9. Prendra-t-il en charge la 5G ? Huawei a mis de côté suffisamment de puces Kirin 9000 pour le Mate X2 pliable pour offrir un support 5G pour ce modèle. Mais si elle n’a pas gardé suffisamment de stock de la puce pour le P50 Pocket, elle pourrait avoir recours une fois de plus à une version 4G du Snapdragon 888 qu’il a utilisé sur la série P50 plus tôt cette année.

Comme vous le savez probablement, les règles d’exportation du gouvernement américain empêchent toute fonderie utilisant la technologie américaine pour fabriquer des puces d’expédier des puces de pointe à Huawei sans une licence du département du Commerce des États-Unis. Et évidemment, ce ne serait pas Android qui sera inclut dans le smartphone.