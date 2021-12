Des photos de coques révèlent la configuration de la caméra du Huawei Mate V

Le Huawei Mate V pourrait bien être le prochain smartphone pliable à apparaître sur le marché, avec une date de lancement prévue le 23 décembre, et des images récemment fuité censées montrer le boîtier du smartphone suggèrent qu’il continuera à mettre l’accent sur la qualité de la caméra de Huawei.

Les images ont été publiées sur la plateforme sociale chinoise Weibo relayée par GSMArena, et montrent clairement deux grandes découpes à l’arrière de l’appareil — des découpes qui correspondent à la configuration de la caméra arrière à trois lentilles du Huawei P50. On ne sait pas exactement combien de caméras arrière le Huawei Mate V aura à l’arrière, mais il y a beaucoup de place pour loger de multiples capteurs. Les précédents smartphones pliables de Huawei, comme le Huawei Mate X2, se sont également vantés d’avoir des caméras de premier ordre aux côtés d’écrans qui peuvent se plier.

Les images du boîtier ne nous donnent pas beaucoup d’autres indices sur ce que nous pouvons attendre du Huawei Mate V. Ce n’est pas un smartphone qui a beaucoup fuité, mais nous pouvons voir que ce sera le premier smartphone pliable à clapet de Huawei, dans le style du Galaxy Z Flip 3 de Samsung.

Les précédentes rumeurs n’ont pas mentionné grand-chose à part le fait de prédire que le smartphone est en route. Nous attendons toujours une annonce officielle sur l’appareil, mais étant donné la précédente forme de Huawei pour les smartphones pliables, on peut penser qu’un nouveau modèle est sur le point de voir le jour.

Il y a quelques mois, il était rapporté que Huawei avait trois smartphones pliables en préparation, et qu’ils arriveraient à des prix plus abordables. Étant donné l’interdiction commerciale dont Huawei fait l’objet aux États-Unis, il n’est pas certain qu’ils soient disponibles à grande échelle. C’est une excellente nouvelle de voir Huawei adopter le facteur de forme pliable à clapet avec le futur smartphone Mate V — en supposant que les fuites que nous avons vues jusqu’à présent sont exactes.

Un nouveau smartphone dans la gamme de smartphones pliables à clapet

Les smartphones dont le facteur de forme ressemble davantage à celui d’un livre, comme le Galaxy Z Fold 3 de Samsung et le Mi Mix Fold de Xiaomi, ont tendance à faire les gros titres — et ils offrent les plus grands écrans, avec des écrans proches de la taille d’une tablette lorsqu’ils sont ouverts. Les smartphones à clapet tels que le Motorola Razr et le Galaxy Z Flip 3 ont également un rôle à jouer : leurs écrans ne sont peut-être pas aussi grands, mais ils sont plus faciles à utiliser et plus compacts, et utilisent intelligemment des écrans secondaires plus petits.

Avec le Huawei Mate V à l’horizon, nous devrions avoir un autre smartphone à clapet à la gamme (bien que la disponibilité mondiale pourrait être un problème). Lorsque de grands noms tels qu’Apple et Google lanceront leurs propres smartphones pliables, on peut espérer qu’ils envisageront de commercialiser ces appareils innovants dans plusieurs formats.