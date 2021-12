Apple déploie la mise à jour iOS 15.2 et iPadOS 15.2, quelles sont les nouveautés ?

Apple a commencé à déployer les dernières mises à jour d’iOS 15.2 et d’iPadOS 15.2 pour les utilisateurs. Les nouvelles versions d’iOS 15 et d’iPadOS 15 apportent une tonne de nouvelles fonctionnalités telles que le plan vocal d’Apple Music et le rapport sur la confidentialité des applications, entre autres. La société a également publié les mises à jour watchOS 8,3, tvOS 15.2 et HomePod 15.2.

iOS 15.2 et iPadOS 15.2 apportent quelques fonctionnalités importantes aux utilisateurs d’iPhone et d’iPad. Tout d’abord, Apple a commencé à déployer le nouveau niveau d’abonnement Apple Music Voice Plan qui permet aux utilisateurs d’accéder à Apple Music depuis Siri. Il s’agit d’un abonnement bon marché pour les services de streaming musical de l’entreprise, qui ne coûte que 4,99 euros par mois. Cependant, les utilisateurs seront limités aux commandes vocales pour accéder aux listes de lecture, aux stations de radio et à d’autres contenus sur Apple Music. Cette offre s’ajoute aux forfaits individuel et familial de 9,99 euros et 14,99 euros.

Les utilisateurs pourront désormais consulter un rapport complet sur la confidentialité des applications dans Réglages. Ce rapport indique les données d’activité telles que la localisation, la caméra, la photo, le micro, les contacts, etc. auxquelles les applications, qu’elles proviennent de développeurs tiers ou d’Apple, ont accès. Les utilisateurs ont ainsi un meilleur contrôle sur leurs données.

Une autre fonctionnalité introduite avec iOS 15.2 et iPadOS 15.2 est un nouvel outil de sécurité permettant aux parents de garder un œil sur les iPhone de leurs enfants. Le nouvel outil de sécurité de communication pour les parents et les tuteurs leur permet d’activer des avertissements sur les iPhone ou iPad de leurs enfants lorsqu’ils envoient ou reçoivent du contenu multimédia contenant de la nudité. L’outil a été annoncé pour la première fois par Apple au moment où la société a annoncé qu’elle allait scanner les iPhone et iCloud des utilisateurs à la recherche d’images impliquant du matériel pédopornographique (CSAM). Cependant, il a ensuite été retardé en raison de problèmes de confidentialité et de réactions négatives de la part de la communauté.

Parmi les autres fonctionnalités, citons l’héritage numérique permettant aux personnes de définir des contacts hérités, le contrôle des photos macro (activé via les réglages) pour passer à l’objectif ultra-large afin de capturer des photos macro sur l’iPhone 13 Pro/13 Pro Max, l’onglet Store amélioré dans l’application TV, les améliorations apportées à CarPlay, etc.

Mettez à jour votre iPhone/iPad

Outre ces fonctionnalités majeures, Apple a corrigé certains des bogues connus sur l’iPhone et l’iPad avec cette mise à jour logicielle. Vous pouvez consulter l’intégralité des notes de mise à jour d’iOS et iPadOS 15.2 sur le site officiel d’Apple pour en savoir plus sur les changements.

Les utilisateurs ont déjà commencé à recevoir la nouvelle mise à jour. Pour savoir si elle est disponible pour vous, allez dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle et téléchargez et installez la mise à jour. Pendant la mise à jour, assurez-vous que vous disposez d’un espace de stockage suffisant, que votre appareil est connecté au Wi-Fi et que vous disposez d’au moins 60 % de la charge.