Tracker Detect, l’application Android d’Apple pour trouver les AirTags

Les utilisateurs d’Apple ont été en mesure d’utiliser et de trouver les trackers AirTag depuis plus de 6 mois, et maintenant les utilisateurs d’Android peuvent se joindre à la fête. Apple vient de lancer une application Android qui permet aux utilisateurs de ce système d’exploitation de trouver les AirTags.

L’application Tracker Detect, indisponible en Europe, permet aux utilisateurs d’Android de puiser dans le réseau « Localiser » d’Apple pour trouver les AirTags et autres trackers. Apple travaille sur cette application de détection depuis qu’elle l’a annoncée en juin, et elle alertera rapidement les utilisateurs s’ils sont suivis par un AirTag ou un appareil analogue compatible avec Localiser.

Les personnes intéressées par l’application devront s’assurer que leur appareil fonctionne au moins sous Android 9 pour pouvoir la télécharger et l’utiliser. L’application n’occupera que 19 Mo sur votre smartphone, de sorte que vous n’aurez pas à vous inquiéter de la voir accaparer votre précieux espace de stockage.

Selon la description de l’application dans le Google Play Store, elle « recherche des trackers d’objets séparés de leur propriétaire et compatibles avec le réseau Localiser d’Apple. Ces trackers d’objets comprennent le AirTag et des appareils compatibles d’autres sociétés. Si vous pensez que quelqu’un utilise AirTag ou un autre dispositif pour suivre votre position, vous pouvez scanner pour essayer de le trouver ».

Tracker Detect est également très facile à utiliser. Il suffit d’ouvrir l’application, d’appuyer sur le bouton bleu « Scan », et elle vous fera savoir en quelques instants s’il y a un tracker près de chez vous. Si vous en trouvez un, vous verrez apparaître une invite qui vous permettra d’émettre un son (dans les 10 minutes suivant la découverte) sur le tracker afin que vous puissiez le retrouver manuellement.

De grosses limites

Cependant, contrairement à iOS, il ne semble pas que cette application effectue constamment des analyses en arrière-plan et vous alerte si quelque chose se passe — il s’agit purement d’une recherche manuelle. Tracker Detect ne permet pas non plus de suivre les AirTags associés à un compte Apple, ce qui n’aide pas les utilisateurs d’Android à utiliser les AirTags.

L’application vous explique également comment retirer la batterie d’un AirTag pour qu’aucun autre suivi ne puisse être effectué (jusqu’à ce que vous remplaciez la batterie).