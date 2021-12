Le nouvel iMac Pro de 27 pouces arrivera-t-il au premier semestre 2022 ?

Il semble qu’Apple se prépare à la prochaine grande étape de sa transition d’Intel à Apple Silicon. Les dernières informations révèlent qu’Apple pourrait annoncer un nouvel iMac Pro au cours du premier semestre 2022. La meilleure partie est que ce nouvel iMac devrait être doté d’un écran Mini-LED et d’autres grandes nouveautés.

Selon l’article de Ross Young sur Display Supply Chain, le nouvel iMac Pro de 27 pouces arrivera au printemps 2022, ce qui signifie que nous pourrions nous attendre à un nouvel iMac plus puissant entre mars et juin. En d’autres termes, le prochain événement de printemps d’Apple pourrait être tout aussi chargé que celui que nous avons eu en 2021.

Le lancement par Apple de l’iMac Pro 27″ avec un écran Mini-LED, rafraîchissement variable 120 Hz et fonds de panier en oxyde est attendu au printemps alors qu’Apple apporte sa technologie ProMotion à l’iMac. Apple est la seule grande marque à proposer une tablette Mini LED et la seule grande marque à proposer un ordinateur portable Mini LED. Cela va-t-il changer en 2022 ? Nous verrons bien

Les rumeurs suggèrent que ce nouvel iMac Pro de 27 pouces sera doté d’un écran Mini-LED, analogue à celui que l’on retrouve dans le MacBook Pro. Il est également dit que ce nouvel écran sera capable de fournir des taux de rafraîchissement ProMotion de 120 Hz.

Et, la meilleure partie est que ce nouvel iMac pourrait également être équipé des mêmes puces M1 Pro et M1 Max qui ont été annoncées avec les derniers ordinateurs portables MacBook Pro de 14 et 16 pouces.

D’autres annonces

Ross mentionne également d’autres appareils Apple, notamment un nouvel iPad OLED et un MacBook, mais ceux-ci pourraient arriver « qu’en 2023 au plus tôt, 2024 plus probable ». Il mentionne également un iPhone pliable, mais on ne sait pas s’il parle d’un iPhone ou d’un autre appareil. Le casque AR d’Apple est également mentionné, car il affirme que « les estimations de volume semblent faibles pour l’année prochaine, donc le prix doit être élevé ».

L’événement Apple Spring Loaded de cette année a révélé les AirTags d’Apple, les nouveaux iMac, les nouveaux iPad Pro, et d’autres grands appareils. Il ne serait donc pas étrange de voir l’iMac Pro et d’autres grands produits Apple dans l’événement de printemps de l’année prochaine.