Test du OPPO Reno 6 Pro : focus sur la photo

Les fabricants de smartphones travaillent toujours sur les moyens de rendre leurs derniers appareils attrayants pour les consommateurs, mais quand il s’agit de smartphones beaux et pleins de fonctionnalités, peu de marques peuvent rivaliser avec les designs uniques de OPPO.

La société a lancé l’un de ses smartphones les plus attrayants l’année dernière avec un nouveau design (Reno Glow) qui figurait sur son smartphone Reno 5 Pro 5G, et OPPO est maintenant de retour avec un chipset plus puissant et de meilleures caméras sur le nouveau smartphone OPPO Reno 6 Pro 5G. Avec la sortie de ce smartphone, OPPO a apporté le chipset Snapdragon 870 de Qualcomm, et de nouvelles fonctionnalités de caméra.

J’ai passé quelques semaines à utiliser le OPPO Reno 6 Pro 5G et voici ce que je pense de l’appareil.

Dans la boîte :

OPPO Reno 6 Pro 5G

Écouteurs

Adaptateur secteur

Câble de charge USB-C

Outil SIM

Guide de sécurité

Guide de démarrage

OPPO Reno 6 Pro : design

La construction et la finition haut de gamme du OPPO Reno 6 Pro sont évidentes dès que vous le prenez en main. Les smartphones de OPPO sont bien connus pour deux choses, des designs uniques et de bonnes performances de caméra, et le dernier ajout de la société à son portefeuille de milieu de gamme ne fait pas exception. Le Reno 6 Pro 5G est disponible en deux coloris : Argent ou Bleu. J’ai reçu ce dernier de la part de OPPO, et il est livré avec le design « Reno Glow » de la société apparu pour la première fois avec son prédécesseur l’année dernière.

Le smartphone dispose d’une surface en verre lisse qui est brillante et a une finition étincelante, mais avec une finition mate lisse qui n’absorbe pas les traces d’empreintes digitales. Il a l’air attrayant et se démarque définitivement des autres conceptions que vous voyez sur les smartphones de ce segment de prix.

Le design incurvé du OPPO Reno 6 Pro permet au smartphone d’être confortablement positionné dans ma main, et le profil mince — 7,99 mm et ses 188 g environ — le rend très facile à utiliser d’une seule main. Le smartphone a une petite bosse pour la configuration de la caméra arrière, qui s’intègre parfaitement avec le design dégradé de l’appareil lui-même. L’appareil ne semble pas trop lourd — en fait, les côtés métalliques et le corps en verre lui donnent une sensation premium.

Par rapport à ses concurrents, il est légèrement plus étroit permettant même aux personnes ayant des mains plus petites d’atteindre facilement le coin de l’appareil. Les boutons sont confortables à presser, le bouton d’alimentation se trouvant sur le bord droit et le bouton de volume sur la gauche.

Le logo OPPO à l’arrière est petit et à peine perceptible, et la finition mate à l’arrière signifie qu’il ne glisse pas facilement de vos mains. Vous devriez probablement utiliser un étui de protection avec ce smartphone, et la marque ne vous a pas oublié en logeant un étui transparent dans la boîte.

Malheureusement, pas de protection IP

Il n’y a pas d’autres surprises en ce qui concerne les autres éléments matériels. Le bord inférieur du smartphone loge le double plateau nano-SIM, le port USB Type-C pour la recharge, le microphone principal et une partie de la forte expérience de haut-parleur stéréo. Sur le bord supérieur, vous trouvez juste un microphone secondaire de réduction du bruit et aucun extra comme une prise casque de 3,5 mm ou un IR blaster.

Et alors que ce serait la conception parfaite pour un smartphone de OPPO, une omission notable est la résistance à l’eau et à la poussière. Les joints en caoutchouc autour du double plateau nano-SIM fourniront un certain degré de résistance, mais OPPO ne le déclare pas officiellement. Pour un smartphone à son prix, cette omission pourrait rebuter certaines personnes.

OPPO Reno 6 Pro : écran

Sur la face avant du OPPO Reno 6 Pro 5G se trouve un écran AMOLED de 6,5 pouces qui se courbe sur les deux côtés du smartphone. Il offre une résolution full HD+, soit 2 400 x 1 080 pixels. Cet écran offre un ratio 20:9, avec un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Ses couleurs profondes et ses forts niveaux de contraste sont des propriétés inhérentes à un panneau OLED qui font de la consommation multimédia un plaisir absolu.

L’écran est assez lumineux, et il n’y a aucun problème de visibilité si vous essayez d’utiliser le smartphone en extérieur, même en plein soleil. L’appareil a un petit trou dans l’écran, mais il est rangé dans un coin et on peut à peine le remarquer en utilisant le smartphone. Grâce à l’écran incurvé, les bords du smartphone sont à peine perceptibles, mais il est arrivé à quelques reprises que l’appareil enregistre accidentellement le geste « retour » lors de l’utilisation des nouveaux gestes Android.

OPPO offre une bonne sélection d’options lorsqu’il s’agit d’adapter les préférences d’affichage à vos besoins. Par exemple, le mode « Vivid » correspond à la gamme de couleurs DCI-P3, mais il existe aussi un mode « Gentle » avec des couleurs sRGB. Ce dernier donne des couleurs légèrement plus ternes que le mode de couleur par défaut de l’écran, ce qui peut ne pas plaire à tout le monde. De plus, vous pouvez également régler la température de couleur de l’écran.

Un capteur d’empreintes digitales très réactif

L’écran dispose également d’un mode propriétaire d’amélioration des couleurs vidéo appelé « O1 Ultra Vision Engine ». Grâce à ce mode, le contenu SDR général est converti en HDR pour une meilleure expérience visuelle.

Le OPPO Reno 6 Pro étant doté d’une dalle AMOLED, le capteur d’empreintes digitales se trouve également dans l’écran. Il est facile à atteindre, rapide et fiable, je n’ai donc pas à me plaindre sur ce point ce qui est une bonne chose pour déverrouiller rapidement son smartphone.

OPPO Reno 6 Pro : caméras

Les caméras sont un argument de vente important lorsqu’il s’agit d’appareils OPPO, il n’est donc pas surprenant de voir que la société a inclus des fonctions photo et vidéo, couplées à de puissants capteurs sur le Reno 6 Pro.

La configuration à quatre caméras à l’arrière du smartphone comprend une caméra large de 64 mégapixels (f/1.7, 26 mm) qui prend en charge l’enregistrement vidéo 4K à 30 fps, ainsi qu’une caméra ultra-large de 8 mégapixels (f/2.2, 120 degrés) et deux capteurs de 2 mégapixels — un pour la macro et l’autre pour la photographie monochrome. En façade, on trouve une caméra grand-angle de 32 mégapixels (f/2.4, 26 mm) prenant en charge l’enregistrement vidéo 1080p.

Lorsque le OPPO Reno 6 Pro 5G a été lancé, l’une des caractéristiques les plus vantées sur le smartphone est le mode portrait pro, qui fonctionne essentiellement comme un mode portrait pour les vidéos — un peu comme la fonction « flouter mon arrière-plan » récemment introduite sur les applications de réunion vidéo comme Teams ou Zoom. Lors de mes tests, le OPPO Reno 6 Pro 5G a réussi à le faire très bien lors de la prise de vue à 1080 p en intérieur et en extérieur. Cependant, les résultats sont un peu imprévisibles lorsque vous avez un deuxième sujet à proximité ou un arrière-plan très chargé.

Les photos prises par la caméra principale sont nettes et claires en plein jour, et je n’ai pas ressenti le besoin de prendre une deuxième photo plus d’une fois. Le smartphone capture les images rapidement, mais les utilisateurs pourraient vouloir désactiver les fonctions d’optimisation de l’IA, car elles ont rendu les photos un peu plus chaudes que d’habitude.

Les images prises par le capteur photo ultra-large du smartphone ont conservé beaucoup de détails et la reproduction des couleurs était assez précise, mais j’ai remarqué une certaine déformation sur les bords et les couleurs sont apparues un peu délavées par rapport au capteur photo principal. Le capteur photo macro est décent si l’éclairage est suffisant, avec un peu de réglage nécessaire pour qu’il fasse la mise au point sur le sujet.

Des prouesses la nuit

Je pense que la prouesse du OPPO Reno 6 Pro est sa performance en basse lumière. Bien que la combinaison de quatre caméras fonctionne bien dans de bonnes conditions d’éclairage, dans une lumière plus faible, l’objectif à utiliser est le capteur principal de 50 mégapixels. J’ai trouvé qu’il gère parfaitement les couleurs et l’éclairage en intérieur. Mais, le changement d’objectif entraîne du bruit, notamment dans les zones les plus sombres de la scène. OPPO propose un mode nuit avec tous les objectifs du smartphone, mais j’ai trouvé qu’il fonctionne mieux en utilisant la caméra principale.

Ce n’est pas seulement pour les photos, mais aussi pour la capture vidéo. La caméra peut capturer des séquences vidéo en 4K à 60 fps qui restent raisonnablement stables lors d’une marche rapide. Dans un véhicule, le niveau de stabilisation des lentilles de la caméra diminue et c’est là que vous pouvez utiliser le mode « Ultra Stable » de OPPO. Bien que les enregistrements soient limités en 1080p à 60 fps, ce mode vous donne plus de flexibilité lorsque vous vous déplacez.

Les selfies pris sur la caméra frontale de 32 mégapixels du Reno 6 Pro 5G ont le lissage de la peau activé par défaut, mais le traitement de l’image n’est pas suffisant.

OPPO Reno 6 Pro : performances et logiciel

Une grande raison de passer au OPPO Reno 6 Pro par rapport à son prédécesseur est la puissance de traitement du smartphone. Il est équipé du chipset Snapdragon 870 5G de Qualcomm, de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage UFS 3.1.

J’ai exécuté quelques benchmarks synthétiques sur le Reno 6 Pro 5G et constaté que sur Geekbench, le smartphone a obtenu un score de 814 points sur le test monocœur et 2 864 points sur le test multicœur.

Quand il s’agit de tâches quotidiennes, le OPPO Reno 6 Pro 5G est vif et vous ne rencontrez aucun pépin ou ralentissement, même avec un grand nombre d’applications installées. Le smartphone ne chauffe pas, même après des sessions de jeu prolongées. Le montage et l’export d’une vidéo de 6 minutes en 4K à 30 fps enregistrée sur le smartphone ont pris 5 minutes et 20 secondes.

Le multitâche n’est pas non plus un défi grâce à la mémoire ample de l’appareil. L’appareil est également doté d’une fonction qui vous permet « d’étendre » votre mémoire vive en utilisant le stockage interne inutilisé, un peu comme la partition swap sous Linux. Grâce à celle-ci, vous pourrez ajouter 3, 5 ou 7 Go de RAM supplémentaire sur le smartphone. Je pense qu’avec 12 Go déjà à bord, c’est un peu exagéré, mais pour les utilisateurs extrêmement exigeants, cela pourrait en valoir la peine. J’ai également observé quelques avantages de cette fonctionnalité, notamment lorsque le smartphone est capable de garder en mémoire un grand nombre d’applications ouvertes il y a plusieurs jours.

Il n’y a pas de haut-parleurs stéréo sur le smartphone, mais le haut-parleur unique est fort et clair dans la plupart des situations.

Le OPPO Reno 6 Pro fonctionne sous Color OS 11.3, la surcouche au-dessus de Android 11. Au fil des années, la surcouche de OPPO est devenue moins envahissante, et cela se voit. Le petit bloatware qui est préinstallé avec le smartphone peut être désinstallé et certaines des fonctionnalités supplémentaires que la surcouche fournit sont excellentes. J’ai l’éditeur vidéo natif dans la galerie, la possibilité de personnaliser l’apparence du smartphone avec des thèmes et la barre latérale intelligente pour un accès rapide à des outils comme l’enregistrement d’écran ou la traduction d’éléments à l’écran.

OPPO Reno 6 Pro : autonomie

La batterie d’une capacité de 4 500 mAh du OPPO Reno 6 Pro peut être considérée comme de taille supérieure à la moyenne étant donné le facteur de forme du smartphone. Mais, les performances de la batterie ne sont pas excellentes.

Lors d’une journée typique qui commence vers 7 h, j’ai constaté que le OPPO Reno 6 Pro était à 35 % en milieu d’après-midi. En fin de journée, je me suis vite retrouvé à 15 %. Étant donné ces chiffres, il est difficile de passer une longue journée avec une seule charge si vous le sollicitez régulièrement. Avec une utilisation modérée, cela devrait le faire jusqu’à ce que vous rentriez le soir. Cela signifie environ quelques heures de réseaux sociaux, beaucoup de messages tout au long de la journée, quelques heures de jeux et de streaming vidéo.

Il est fort probable que ce soit lié au fonctionnement du smartphone. Comme il chauffe régulièrement, la décharge de la batterie devient plus rapide.

Une charge très rapide

Cependant, la bonne nouvelle reste la charge. La charge du OPPO Reno 6 Pro 5G est très rapide grâce au chargeur 65 W fournis dans la boîte — le smartphone est passé de 0 à 100 % en 29 minutes. La commodité de pouvoir atteindre 50 % en 10 à 15 minutes environ compense quelque peu l’autonomie décevante de la batterie.

Vous voudrez peut-être éviter les fonctions d’économie d’énergie les plus extrêmes du smartphone — elles sont utiles en cas de besoin, mais elles peuvent sérieusement limiter la fonctionnalité d’applications comme Messenger, Snapchat et d’autres applications qui dépendent de notifications opportunes.

OPPO Reno 6 Pro : verdict

Le OPPO Reno 6 Pro 5G est un smartphone que les amateurs de la photo apprécieront, et il fait bien le travail, dans la plupart des scénarios et comparativement mieux que d’autres appareils avec les mêmes spécifications matérielles dans le marché de milieu de gamme. Les performances du smartphone sont décentes lorsqu’il s’agit de tâches quotidiennes, même s’il est à la traîne par rapport aux appareils comparables lorsqu’il s’agit de benchmarks de performances synthétiques.

Le prix du OPPO Reno 6 Pro 5G est plus élevé que celui de la concurrence, mais l’avantage ici est clairement la caméra et les nouvelles fonctionnalités vidéo qui étaient meilleures. À 800 euros, le OPPO Reno 6 Pro 5G peut être un peu trop cher pour la plupart des consommateurs. Cependant, si vous recherchez un smartphone bien conçu pour la photographie au quotidien et offrant des fonctionnalités vidéo uniques, des performances décentes, un logiciel optimisé, une charge rapide, alors le OPPO Reno 6 Pro 5G mérite d’être considéré à ce niveau de prix.