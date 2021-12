Le Honor Magic Fold 5G s’affiche dans un premier rendu sur Twitter

Les discussions sur un appareil Honor pliable ont commencé en février de cette année, lorsque nous avons entendu des rumeurs selon lequel l’ancienne sous-marque Huawei sortirait un smartphone pliable plus tard cette année. Puis, en juin, nous avons entendu d’autres informations rapportant que le Honor Magic Fold serait un smartphone pliable qui se replierait vers l’intérieur comme le Galaxy Z Fold 3 de Samsung (et Galaxy Z Fold 2, et le Galaxy Fold).

Le Magic Fold de Honor devrait être présenté au cours du premier trimestre de 2022. Mais cela ne nous empêche pas d’avoir des rendus de l’appareil qui ont été postés sur Twitter par @RODENT950. À l’instar des deux derniers modèles Galaxy Z Fold de Samsung, l’écran extérieur s’étend sur toute la longueur de l’arrière du panneau gauche du téléphone (lorsqu’il est entièrement ouvert avec le grand écran de la taille d’une tablette visible).

Les caractéristiques présumées de l’appareil comprennent un écran de 8 pouces lorsque le smartphone est entièrement déplié, avec une résolution de 2 480 x 2 200 pixels. Un processeur octa-core serait sous le capot, avec un cœur Cortex A-77 cadencé à 3,13 GHz, trois cœurs Cortex A-77 cadencés à 2,54 GHz et quatre cœurs Cortex A-55 cadencés à 2,05 GHz.

Le chipset sera associé à 8 Go de mémoire vive (RAM) et 256 Go de stockage. Le rendu montre une caméra arrière avec un capteur de 108 mégapixels pour le capteur principal. Après avoir pris en compte la probabilité d’un binning de pixels de 9:1, il semblerait que l’appareil fournira des images de 12 mégapixels. Outre les caméras ultra-large et téléobjectif obligatoires, nous pourrions voir une caméra de 16 mégapixels à l’avant de l’appareil pour les selfies et les chats vidéo.

Une batterie d’une capacité de 4 500 mAh devrait maintenir le tout allumé une journée, et Android 11 sera préinstallé. Aucun mot sur la date à laquelle il faut s’attendre à une mise à jour vers Android 12.

Honor, « entreprise libérée »

Vous vous souvenez peut-être que Huawei a fini par vendre Honor l’année dernière pour éviter que la firme ne doive respecter toutes les restrictions imposées à Huawei par les États-Unis. Bien qu’il s’agisse d’une sous-marque de Huawei, Honor ne pouvait pas accéder à sa chaîne d’approvisionnement américaine, ce qui l’a obligé à cesser d’utiliser les services mobiles de Google (GMS). Cela a également empêché la société d’acheter des puces de pointe après qu’une nouvelle règle d’exportation américaine ait empêché les fonderies utilisant des technologies américaines d’expédier des puces de pointe à Honor.

Mais une fois Honor libéré après sa vente à un consortium pour un montant annoncé de 15,2 milliards de dollars, Honor était libre d’utiliser la version Google d’Android et pouvait recevoir des livraisons de n’importe quelle puce qu’il souhaitait acheter. En conséquence, la série Honor 50 a été lancée avec la version GMS d’Android et a été alimentée par le Snapdragon 778G permettant à l’appareil de disposer d’une connectivité 5G.

Honor connaît une croissance rapide en Chine, ses expéditions de smartphones au 3e trimestre dans le pays ayant connu une hausse impressionnante de 96 % sur une base annuelle. Honor détient désormais une part de 15 % du marché chinois des smartphones, ce qui est suffisant pour occuper la troisième place après Vivo (23 %) et OPPO (20 %). Xiaomi est 4e, suivi d’Apple.

En attendant, nous devrions continuer à voir Honor monter en puissance, car elle utilise les connaissances acquises en tant que sous-marque de Huawei pour progresser dans les classements en Chine.