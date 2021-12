Nintendo va vous vendre le dock de la Switch OLED avec ethernet intégré

Lorsque le modèle Switch OLED a été annoncé pour la première fois, Nintendo a déclaré que le dock de la console serait disponible à l’achat seul à l’avenir, et ce jour est maintenant arrivé.

Si vous avez voulu mettre la main sur le dock de la Nintendo Switch OLED, vous avez de la chance. En effet, Nintendo vend maintenant le dock de la Nintendo Switch OLED sur sa boutique en ligne pour 70 euros, soit 10 euros de plus que le dock original.

Qu’obtenez-vous pour ces 10 euros supplémentaires ? La nouvelle version du dock a un design légèrement plus arrondi, est disponible en blanc en plus du traditionnel noir, et (le plus important pour certains joueurs) échange l’un de ses ports USB 2.0 contre une prise Ethernet. Ainsi, alors que le dock original dispose de deux ports USB 2.0, ici il n’y en a qu’un seul, le second étant remplacé par un port Ethernet.

Les premières démonstrations suggèrent également que le nouveau dock a été mis à niveau pour disposer d’un contrôleur HDMI 2.0, par rapport au 1.4 trouvé dans l’original. Cependant, étant donné que la Switch OLED a fini sans la sortie 4K promise par la Switch Pro, il n’y a pas grand-chose à dire.

C’est bien d’avoir la possibilité d’acheter un deuxième dock pour votre Switch OLED, si vous avez besoin d’un supplément ou d’un modèle de remplacement. Vous pouvez également vous en procurer un si vous avez une Switch non-OLED et que votre dock commence à avoir besoin d’être remplacé. La FAQ de Nintendo indique que le dock du modèle OLED est compatible avec la Switch de première génération, mais que vous devrez peut-être effectuer une mise à jour logicielle pour obtenir toutes les fonctionnalités.

Si vous avez besoin d’un dock et que vous prévoyez d’ajouter un port LAN de toute façon, opter pour le dock OLED semble être une évidence. Nintendo vend son adaptateur Ethernet seul pour 30 euros, et bien que vous puissiez en trouver autour de 10 euros, avoir un adaptateur intégré est certainement une solution plus propre.

Quel avenir pour la Switch ?

Que réserve l’avenir à la Switch Pro, dont on parle depuis longtemps, avec la mise à niveau 4k ? Eh bien, certains pensent que c’était le plan initial avec la Switch OLED — un plan que Nintendo a été contraint de revoir à la baisse en raison de la pénurie mondiale de puces. De nombreux développeurs ont déclaré avoir reçu des kits de développement 4K, mais il est possible que ce soit pour ce qui suit la Switch, même si Nintendo affirme que nous ne sommes qu’à la « phase intermédiaire » de la vie de la Switch.

Quoi qu’il en soit, il ne semble pas que nous verrons une nouvelle console de Nintendo l’année prochaine, donc trouver le stock insaisissable de la Switch OLED sera probablement aussi bon que possible pour le moment.