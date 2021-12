Comment faire en sorte que vos messages WhatsApp s’autodétruisent par défaut ?

Maintenant que vous savez comment configurer le nouveau délai de messages éphémères par défaut dans WhatsApp, vous devez vous rappeler les points suivants avant d’utiliser cette fonction pour améliorer votre confidentialité. Cette fonction n’est pas aussi privée que le géant de la messagerie le prétend et présente des failles importantes. Pour vous donner une meilleure idée, j’ai listé les avantages et les inconvénients de la fonction de messagerie éphémère de WhatsApp :

Au début de l’année dernière, WhatsApp a finalement introduit l’option d’envoyer des messages éphémères qui seraient automatiquement supprimés après 7 jours. Le géant de la messagerie appartenant à Meta déploie maintenant une nouvelle mise à jour qui ajoute plus de durées au minuteur d’autodestruction (24 heures et 90 jours).