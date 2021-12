Microsoft rebaptise Xbox Game Pass pour PC en PC Game Pass seulement

Lors de la cérémonie des Game Awards, Microsoft rebaptise son abonnement Xbox Game Pass pour PC en PC Game Pass. Le nouveau nom abandonne la marque Xbox au profit d’un nom simplifié PC Game Pass qui devrait rendre les choses moins confuses pour les joueurs sur PC. Ce populaire service d’abonnement permet aux joueurs sur PC d’accéder à de nombreux jeux de Microsoft et d’autres développeurs moyennant un abonnement mensuel.

Un service analogue est également disponible sur les consoles Xbox de Microsoft et, bien qu’il ait reçu des éloges (la rumeur veut que Sony travaille sur un rival de la PlayStation), il semble que les joueurs sur PC n’aient pas trop apprécié la marque Xbox, qui est généralement associée aux consoles.

We heard a rumor that we’re changing our logo and name. the rumor is true

— PC Game Pass (@XboxGamePassPC) December 10, 2021