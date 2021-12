Le projet Apple Car perd trois nouvelles figures clés de son équipe d’ingénieurs

De nombreux changements sont récemment intervenus au sein de l’équipe travaillant sur le projet de véhicule à conduite autonome d’Apple, non encore annoncé, officieusement baptisé « Apple Car ». Bloomberg rapporte que « l’équipe Apple Car » a perdu trois autres ingénieurs clés.

Il y a eu beaucoup de départs dans ce qui semble être une entreprise très ambitieuse. Eric Rogers, qui était l’ingénieur en chef d’Apple chargé des systèmes radars pour le projet de véhicule à conduite autonome, aurait quitté l’entreprise pour rejoindre Joby Aviation Inc, une startup de taxis volants. Alex Clarabut, qui était responsable de l’ingénierie pour le groupe des systèmes de batterie de l’équipe, a maintenant rejoint Archer Aviation, une autre société travaillant sur les taxis aériens.

La troisième personne qui a récemment quitté Apple est Stephen Spiteri, qui était responsable de l’ingénierie matérielle, et qui a également rejoint Archer. Les deux sociétés de taxis aériens ont confirmé les nominations.

Tous ces changements de personnel montrent les nombreux défis auxquels est confronté le géant technologique de Cupertino, qui se développe dans un secteur entièrement nouveau. Bien sûr, la construction et la vente d’une voiture à conduite autonome représentent une nouvelle opportunité de vente massive, l’un de ses fameux « Next big thing », mais cette technologie est assez difficile et loin d’être parfaite pour le moment.

Ce projet durerait depuis 7 ans, et au cours de cette période, il a été marqué par de fréquents mouvements de personnel et de multiples changements de stratégie.

Une vague de départ

La nouvelle du départ des trois ingénieurs intervient après le départ d’un personnage clé récemment évoqué. Michael Schwekutsch, qui dirigeait l’ingénierie matérielle du projet, est également parti rejoindre l’entreprise de taxis aériens Archer en tant que vice-président senior. L’ancien responsable du projet Apple Car, Doug Field, est également récemment parti.

Au total, au moins 6 autres membres de l’équipe de direction du projet sont partis cette année. Certains de ces anciens employés ont rejoint des start-ups automobiles telles que Rivian Automotive.

Cependant, Apple a également embauché quelques ingénieurs clés cette année. Par exemple, Urlich Kranz a été embauché cette année ; il avait auparavant dirigé la société de voitures à conduite autonome Canoo et le développement de véhicules électriques chez BMW, ainsi que Christopher « CJ » Moore, qui était directeur du logiciel de conduite autonome chez Tesla.

Kevin Lynch, qui supervisait l’Apple Watch et le logiciel de santé, a pris en charge le projet de voiture après le départ de Doug Field. Il essaierait de donner une vision plus claire au projet de voiture et de lui donner un caractère plus urgent, notamment en essayant de repousser sa date de lancement dès 2025.

En interne, le projet serait connu sous le nom de « Project Titan ». Il y a peu ou pas d’informations sur les spécificités de la façon dont un véhicule autopiloté Apple est censé fonctionner.